Nikolas afirma que no caso da direita perder, único prejudicado é Flávio
Parlamentar do PL critica decisão de Zanin sobre prorrogação da votação, aponta privilégio a adversários e acena com contestação do resultado
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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que a prorrogação da votação da eleição deste domingo (25) só tende a beneficiar "o time que está perdendo" e que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) é o único prejudicado.
A jornalistas, Nikolas disse que o "lado" de Flávio pediu a prorrogação da votação após o PT ter reivindicado a prorrogação na Bahia.
"Ah,o PL também pediu a prorrogação. Por que pediu a prorrogação? Com o argumento de que estava acontecendo um problema em Salvador, na Bahia, coincidentemente o reduto do PT, dizendo que os ônibus estavam travados", disse.
Nikolas continuou: "A partir disso, o PT pediu para prorrogar em algumas cidades da Bahia, daí obviamente o nosso lado falou: opa, se vai prorrogar em um local, prorroga para o Brasil inteiro".
Aceno a contestação do resultado
Nikolas acusou o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de "tumultuar" a eleição e indicou que o campo de Flávio pode contestar o resultado se o vitorioso for Lula (PT).
"No caso hipotético de a direita perder, saibam que os únicos que foram prejudicados com isso chamam-se Flávio Bolsonaro e a direita do Brasil", disse.
Perguntado sobre eventual contestação em caso de derrota de Flávio, respondeu: "Se o PL perder, uai, você tem alguma dúvida? Quem estava na frente das pesquisas? Quer dizer então que o Datafolha errou, agora?".