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Política | Notícia

Ministério de Portos e Aeroportos aciona Anac após notícias sobre cancelamentos de voos em dia de votação

Segundo informações das companhias aéreas, citadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos, três decolagens foram suspensas por motivos operacionais

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/10/2026 às 12:16
O MPor tamb&eacute;m refor&ccedil;ou que seguir&aacute; monitorando a situa&ccedil;&atilde;o ao longo de todo o dia para &quot;identificar prontamente eventuais problemas
O MPor também reforçou que seguirá monitorando a situação ao longo de todo o dia para "identificar prontamente eventuais problemas - José Cruz / Agência Brasil

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O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) informou hoje em nota que questionou as companhias aéreas sobre notícias de cancelamentos de voos que poderiam afetar o direito de voto neste domingo, 25. A Pasta também disse que solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) o acompanhamento da evolução de eventuais cancelamentos ao longo do dia.

Segundo informações das companhias aéreas, citadas pelo Ministério, três decolagens foram suspensas por motivos operacionais. Os passageiros teriam sido reacomodados em outras aeronaves. Segundo a Anac, até o momento, as operações seguem em normalidade. Em média, mais de 3 mil decolagens são efetuadas no Brasil diariamente.

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"O Ministério de Portos e Aeroportos reafirma que a infraestrutura aeroportuária brasileira está preparada para atender à população, garantindo as condições necessárias de segurança, regularidade e eficiência das operações", declarou em nota a Pasta.

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O MPor também reforçou que seguirá monitorando a situação ao longo de todo o dia para "identificar prontamente eventuais problemas e assegurar a adoção das medidas necessárias para garantir o deslocamento dos eleitores".

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