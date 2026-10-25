Luto em Jaboatão dos Guararapes:Vice-prefeita Irmã Babate morre aos 73 anos

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Educadora, ex-vereadora e liderança comunitária, a gestora municipal faleceu neste domingo (25) após lutar contra um câncer no intestino

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A vice-prefeita de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Irmã Babate (PL), faleceu neste domingo (25) após lutar nos últimos anos contra um câncer no intestino. A confirmação da morte foi feita pelo prefeito Mano Medeiros (PSD), que lamentou publicamente a perda e ressaltou que o município se despede de uma serva do Senhor. O gestor municipal destacou a trajetória marcada pela fé, pela solidariedade e pelo serviço ao próximo, manifestando também suas condolências aos familiares e amigos.

Professora por mais de três décadas e ex-vereadora de Jaboatão dos Guararapes, Irmã Babate construiu uma extensa história de dedicação à comunidade. Na gestão pública, assumiu interinamente o comando da prefeitura em abril de 2025 e foi eleita vice-prefeita no pleito de 2024, integrando a chapa de Mano Medeiros. Ela foi, inclusive, fundamental para a reeleição de Mano, atraindo os votos dos evangélicos. Além dos cargos eletivos, destacou-se pelo trabalho junto à Igreja, pela atuação em causas sociais e pelo incentivo à valorização da presença feminina na política.

Em nota oficial de pesar, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes prestou homenagens à gestora, destacando sua contribuição transformadora para a história da educação e do município. A nota lembrou o compromisso de Babate em ensinar e acolher as pessoas, sublinhando a dimensão de seu legado de humanidade. A vice-prefeita deixa cinco filhos, seis netos e duas bisnetas.

O velório acontece na Assembleia de Deus de Cavaleiro, localizada na Avenida Agamenon Magalhães, em frente ao Colégio Murilo Braga, com início marcado para às 16h do domingo. O sepultamento está programado para a segunda-feira (26 de outubro), às 12h, no Cemitério Parque das Flores, na Zona Oeste do Recife.



REPERCUSSÃO

A governadora Raquel Lyra divulgou uma nota de pesar pela morte da vice-prefeita:

“Recebi com tristeza a notícia do falecimento da vice-prefeita de Jaboatão dos Guararapes, Irmã Babate. Professora, ex-vereadora e vice-prefeita, a irmã Babate deixa um legado em defesa da educação, das causas sociais e do compromisso com sua gente.

Que Deus, em sua infinita misericórdia, console seus filhos, netos, bisnetos, inúmeros amigos e a população de Jaboatão neste momento de despedida.”

Raquel Lyra

