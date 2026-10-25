Lula promete fazer "o melhor mandato" e anuncia mudanças na forma de governar após reeleição

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Em primeiro discurso após vitória, presidente agradeceu eleitores, prometeu ampliar a participação popular e falou de prioridades para quarto governo

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Após ser reeleito presidente da República para um quarto mandato, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez seu discurso de agradecimento aos eleitores e afirmou que pretende mudar a forma de governar o país. Na primeira manifestação pública após a vitória, o presidente destacou a mobilização popular durante a campanha e assumiu o compromisso de realizar o que chamou de “melhor mandato” da história do país.

Ao longo do pronunciamento, Lula também abordou a relação com o Congresso Nacional, a defesa da democracia e a soberania brasileira. Na área de políticas públicas, citou propostas para a educação, a saúde, a segurança pública e o desenvolvimento tecnológico, além de defender o respeito às mulheres, aos idosos e às diferentes religiões.

Lula iniciou o discurso agradecendo aos brasileiros que participaram do processo eleitoral e aos partidos que estiveram ao lado de sua candidatura. O presidente destacou a mobilização de jovens e idosos no segundo turno e citou pessoas que enfrentaram dificuldades de locomoção para votar. Segundo ele, a participação dos eleitores foi fundamental para a defesa da democracia.

“Eu queria agradecer ao povo brasileiro a generosidade que eles têm comigo há muito tempo. E, neste segundo turno, agradecer a generosidade da juventude brasileira que foi para a rua para defender a democracia. Quero agradecer às pessoas idosas. Eu vi muitas cenas hoje de pessoas sendo carregadas pelos seus netos para ir votar.”

O presidente também agradeceu às pessoas que, mesmo enfrentando doenças ou limitações físicas, compareceram às urnas. Lula afirmou que a campanha conseguiu convencer esses eleitores da importância do voto para a preservação da democracia.

Ao comentar a vitória, Lula atribuiu o resultado à mobilização dos eleitores e ao apoio recebido durante a campanha. O presidente também destacou sua trajetória política e afirmou que o carinho demonstrado pela população foi maior do que imaginava receber ao longo de sua vida pública.

“Eu devo isso a vocês, eu devo isso a vocês. Eu sempre acho que Deus foi muito generoso comigo, porque tem tanta gente mais preparado que eu, tanta gente com mais diploma que eu, tanta gente que já leu mais livros do que eu, tanta gente que já estudou mais do que eu. Eu fui escolhido por Deus, porque eu sempre acho que tenho o dedo de Deus na minha cabeça, eu sempre acho”, discursou.

Lula também afirmou que pretende governar para todos os brasileiros e destacou políticas de cuidado com os idosos e de respeito às mulheres. O presidente disse que a vitória eleitoral encerra a disputa entre adversários e estabelece a responsabilidade de administrar o país para toda a população.

“Eu tenho que governar para 215 milhões. Tenho que governar para todas as cidades, mas no próximo mandato eu vou levar muito a sério a política de cuidado com os nossos velhinhos que estão responsáveis pela nossa existência. Quero dizer para vocês que as mulheres serão tratadas com muito mais respeito.”

Lula também comentou que mesmo nunca tendo vencido uma eleição presidencial no primeiro turno, nunca perdeu uma disputa no segundo turno. Ao agradecer aos apoiadores, associou a vitória à democracia, ao nacionalismo e às expectativas de futuro dos brasileiros.

Lula destacou ainda a participação de André Janones (REDE), a quem chamou de “general” da mobilização "Exército do Lula" e atribuiu papel importante na manutenção da mobilização da campanha. Ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), Lula dedicou elogios à lealdade e à conduta, destacando a confiança que deposita no companheiro de chapa.

Defesa da democracia e crítica à desinformação

O presidente associou o resultado eleitoral como uma derrota do negacionismo e da mentira. Lula também defendeu a regulação das plataformas digitais e criticou a atuação de empresas de tecnologia que, segundo ele, podem interferir no processo eleitoral sem assumir responsabilidades proporcionais ao poder econômico que possuem.

“Foi uma eleição em que a gente teve que vencer a intromissão vinda de fora para dentro, através de plataformas digitais. E nós vamos ter que regulá-las. Não é possível que a gente não tenha consciência que o crime no mundo digital tem que ser tratado igual ao crime na vida real.”

Lula afirmou ainda que empresas com grande poder econômico não podem utilizar sua influência para direcionar os resultados das eleições. Para o presidente, a atuação no ambiente digital precisa ser submetida a regras que garantam responsabilidade e proteção à democracia.

Compromisso de fazer o melhor mandato

Lula assumiu o compromisso de dedicar os próximos anos à Presidência e afirmou que pretende realizar o melhor governo de sua trajetória. O presidente disse que trabalhará para melhorar as condições de vida da população e prometeu dedicar grande parte de seu tempo à condução do país.

“E eu quero assumir um compromisso na frente da imprensa e na frente de vocês. Vou fazer o melhor mandato que o presidente já fez na história desse país. Pode ficar certo. Vou dedicar 20 horas, 24 horas por dia para fazer desse país o país que todo mundo sonha.”

O presidente também afirmou que pretende se reunir com representantes de diferentes setores da sociedade para discutir as prioridades do novo governo. Entre os grupos mencionados estão empresários, educadores, cientistas e mulheres.

Mobilização democrática e críticas ao adversário

Ao avaliar a campanha, Lula criticou o comportamento do adversário nos debates e afirmou ter ficado constrangido com o que presenciou durante o segundo turno. Sem poupar críticas, o presidente associou a disputa ao enfrentamento da mentira e do que classificou como milicianismo.

“Mas eu nunca pensei em me deparar com o representante genuíno do milicianismo deste país. Nunca imaginei. Nunca imaginei que uma pessoa pudesse mentir tanto, com tanta desfaçatez, como se não tivesse dentro dele uma célula de humanismo.”

O presidente também destacou a mobilização de apoiadores em diferentes estados e afirmou ter se emocionado com a participação popular. Ao citar uma manifestação na Avenida Paulista, ressaltou o entusiasmo das pessoas e relacionou o episódio à defesa da soberania nacional.

Relação com o Congresso e mudanças na forma de governar

O presidente reconheceu que terá de lidar com um Congresso Nacional mais conservador, mas afirmou que pretende manter o diálogo com os parlamentares e trabalhar em conjunto com o Legislativo. Lula defendeu o respeito à Constituição e ressaltou que a eleição lhe impõe a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, inclusive para aqueles que não votaram nele.

“Ninguém é obrigado a gostar do presidente eleito, mas ele foi eleito para governar para todos. E ele foi eleito para governar, no respeito da Constituição, na relação com o Congresso. Porque já tem gente falando, o Lula vai ter muita dificuldade para governar, porque o Congresso está mais conservador.”

O presidente também anunciou mudanças na forma de governar, com maior participação popular e ampliação da comunicação digital. Segundo ele, a intenção é estabelecer contato direto com a população e apresentar suas posições com mais frequência, sem depender exclusivamente da interpretação de terceiros.

“Quero dizer para vocês que nós vamos fazer o povo participar mais das nossas decisões. E quero dizer para vocês que a comunicação digital vai ganhar um espaço muito grande no meu governo. Daqui para frente eu vou conversar muito com o povo brasileiro, muitas vezes por dia, diretamente.”

Políticas públicas

Na apresentação das prioridades para o novo mandato, Lula abordou saúde, educação, tecnologia, desenvolvimento econômico, meio ambiente e segurança pública. O presidente também destacou a proteção aos idosos, os direitos das mulheres, a liberdade religiosa e a soberania nacional.

Na saúde, Lula reafirmou a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) afirmando que impedir sua privatização foi uma das motivações da campanha e citou iniciativas para ampliar o atendimento especializado, o tratamento do câncer e o uso de tecnologia nos hospitais, incluindo a previsão de implantação de 15 UTIs inteligentes.

Na educação, prometeu universalizar o ensino em tempo integral até o ensino médio, ampliar o Pé-de-Meia e criar uma modalidade do programa para universitários, com o objetivo de reduzir a evasão escolar.

Em tecnologia, defendeu investimentos em matemática e engenharia, o desenvolvimento de uma inteligência artificial brasileira e o uso do potencial energético do país para atrair data centers e manter dados nacionais em território brasileiro.

Na economia, Lula destacou as economias digital, verde e criativa como caminhos para estimular a inovação e ampliar a participação do Brasil nas decisões internacionais.

No meio ambiente, afirmou que o governo dará continuidade às políticas climáticas e destacou os resultados no combate ao desmatamento. Na segurança pública, prometeu ampliar a atuação federal para reforçar a proteção da população e dos trabalhadores.

Sobre a liberdade religiosa, defendeu a igualdade entre as crenças e o papel do Estado laico na garantia do direito à fé.

Por fim, Lula defendeu a soberania nacional e afirmou que o Brasil deve manter relações de igualdade com outros países, sem se subordinar às grandes potências. Citando Chico Buarque de Holanda, o presidente retomou a ideia de uma política externa baseada no tratamento igualitário entre as nações.

“Numa demonstração de que esse país não aceita ser quintal de ninguém. O nosso governo não falava grosso com a Bolívia, e não falava fino com os Estados Unidos. A gente falava igual com todo mundo.”