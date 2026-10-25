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Política | Notícia

Lula é eleito pela quarta vez presidente do Brasil

Petista vence Flávio Bolsonaro no segundo turno com 51,75% dos votos; resultado foi confirmado com 98,76% das urnas

Por Mariana de Sousa Publicado em 25/10/2026 às 21:13 | Atualizado em 25/10/2026 às 22:47
Lula é eleito pela quarta vez presidente do Brasil.
Lula é eleito pela quarta vez presidente do Brasil. - Ricardo Stuckert

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República pela quarta vez neste domingo (25), ao vencer o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. Com 98,76% das urnas apuradas, Lula tem 51,75% das urnas, somando 63.388.523 dos votos válidos, contra 48,25% do adversário, com 59.727.571 votos, o petista está matematicamente eleito segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Após acabar em segundo lugar no primeiro turno, ocorrido no último dia 4, com 45,16% das urnas e 53.879.538 votos, contra Flávio Bolsonaro (PL) que obteve 47,03% dos votos com 56.104.503 votos, no pleito, o presidente reeleito iniciou liderando as urnas, sendo superado por seu oponente conforme a apuração foi evoluindo.

Lula virou a disputa com 47% das urnas apuradas, se mantendo em primeiro lugar até o final da contagem de votos, vencendo em 13 estados. 

A principal vitória do candidato reeleito foi em Minas Gerais, na Região Sudoeste. Apesar de não ser o maior colégio eleitoral do Brasil, o estado é dado como determinante para alcançar a vitória no pleito.

No Norte Lula venceu em Amapá; Amazonas; Pará. No Nordeste o presidente venceu em todos os estados: Alagoas; Bahia; Ceará; Maranhão; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Teresina; Rio Grande do Norte; Sergipe.

A vitória garante a Lula um novo mandato à frente do Palácio do Planalto. O resultado também representa uma derrota para Flávio Bolsonaro, que disputou pela primeira vez a Presidência da República.

 

Lula volta a vencer uma eleição presidencial

Lula construiu uma trajetória política marcada pela chegada à Presidência em 2002, pela reeleição em 2006 e pelo retorno ao cargo em 2022, após vencer Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno. Em 2026, o petista disputa uma nova eleição presidencial, desta vez contra Flávio Bolsonaro.

Lula disputou sete eleições presidenciais ao longo de sua trajetória política. A primeira foi em 1989, quando perdeu para Fernando Collor de Mello no segundo turno. Em 1994 e 1998, foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso ainda no primeiro turno. Depois, venceu as disputas de 2002, 2006 e 2022.

Em 2018, chegou a ser anunciado como candidato do PT, mas teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral e foi substituído por Fernando Haddad. Em 2026, voltou a disputar a Presidência, em sua quinta candidatura efetiva às urnas, caso considerado o pleito de 2018 como candidatura inicialmente lançada.

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Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br

Jornalista formada desde 2023, repórter na editoria de política do Jornal do Commercio.