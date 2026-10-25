Independente do resultado das eleições Brasil espera responsabilidade, diz Alcolumbre
Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), concederam entrevista coletiva ao lado do presidente do TSE, Kassio Nunes Marques
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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), disse que, independente do resultado do segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, o Brasil espera responsabilidade e pacificação.
"O que nós temos certeza é de que, independente do resultado das eleições que serão apuradas logo mais, o Brasil espera de todos nós responsabilidade, o Brasil espera de todos nós reconhecimento do resultado das urnas. O Brasil espera de todos nós paz, pacificação, porque nós temos um Brasil para cuidar e mais de 215 milhões de pessoas esperam de todos nós, das instituições republicanas, democráticas, na clareza das nossas obrigações, este discernimento", disse Alcolumbre.
Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), concederam entrevista coletiva ao lado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, na sede do órgão.
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"É a força da democracia, é a força das instituições, é a força do voto livre do povo brasileiro que se consolidará no dia de hoje", afirmou o presidente do Senado, agradecendo o convite de Nunes Marques para os presidentes das Casa Legislativas.
Primeiro turno das eleições
Alcolumbre relembrou que a maioria dos Estados elegeu seus governadores em primeiro turno, além dos novos 513 deputados federais que irão tomar posse no dia 1º de fevereiro e os dois terços da renovação do Senado Federal, que também irão tomar posse no dia 1º de fevereiro do ano que vem.
"A Justiça Eleitoral brasileira não só é reconhecida como uma das mais importantes do mundo, mas também tem um quadro de servidores altamente qualificados, servindo desde o procedimento do processamento das eleições, às informações e ao dia da eleição", elogiou. Por fim, o presidente do Senado convidou eleitores que ainda não foram às urnas para exercerem a liberdade de votar até as 17h.
Antes, Motta elogiou o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que ele é orgulho para o Brasil e referência para o mundo. "Estou aqui pessoalmente em nome dos 513 deputados e deputadas federais para reconhecer o papel da Justiça Eleitoral na pessoa do presidente Kassio Nunes Marques, que conduziu esse processo com muito equilíbrio e com muito compromisso", elogiou.
"É realmente um dia que nós temos que estar aqui para reconhecer a sua importância para brindarmos esse momento e podermos cada vez mais trabalhar para que a democracia no Brasil seja cada vez mais forte", disse Motta.