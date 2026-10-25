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Política | Notícia

Confira como está a votação de Lula e Flávio Bolsonaro no exterior

Mais de 180 cidades pelo mundo registram votos do segundo turno das Eleições 2026, com resultado da apuração oficial prevista para as 17h

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 7:58 | Atualizado em 25/10/2026 às 8:23
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Primeiros boletins apontam Lula à frente na China e Nova Zelândia, enquanto Flávio vence no Japão - Divulgação/Globo

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Quase 1 milhão de eleitores brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar neste segundo turno das eleições presidenciais, distribuídos por 186 cidades situadas em mais de cem países. Acompanhando o encerramento das urnas nas diferentes zonas eleitorais pelo mundo, o levantamento inicial toma como base os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para antecipar o cenário das votações fora do Brasil.

Conforme os boletins registrados até as 7h no horário de Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva garantia a vitória na Nova Zelândia, na Coreia do Sul e na China, além de registrar vantagem em Singapura. Já Flávio Bolsonaro registrava a preferência do eleitorado no Japão, na Malásia e nas Filipinas.

No primeiro turno do pleito, Lula foi o mais votado em 64 nações, somando 157.387 votos (47,57%), enquanto Flávio liderou em 36 países, com 143.900 votos (43,49%), ocorrendo empate na Guiné-Bissau e uma abstenção geral de 62,69%. O resultado consolidado de toda a apuração internacional será oficialmente divulgado pelo TSE somente após as 17h (horário de Brasília), momento em que a votação se encerra em todo o território nacional.

O maior volume absoluto de votos apurados nas seções asiáticas até o momento concentra-se no Japão, onde Flávio alcançou 47.306 votos contra 11.201 destinados a Lula. Por sua vez, na Nova Zelândia, Lula obteve expressiva votação ao contabilizar 418 votos (80,54%) frente a 101 votos (19,46%) dados a Flávio.

Marina Uezima/Estadão Conteúdo
Lula pode execer quarto mandato caso vença as eleições hoje - Marina Uezima/Estadão Conteúdo

A votação país por país referente ao segundo turno, com base nos boletins já divulgados até o momento pelo TSE, apresenta os seguintes dados parciais: na China, Lula obteve 502 votos e Flávio 267; na Coreia do Sul, Lula alcançou 148 votos (64,35%) e Flávio 82 (35,65%); nas Filipinas, Flávio somou 39 votos e Lula 27; no Japão, Flávio registrou 47.306 votos e Lula 11.201; na Malásia, Flávio obteve 44 votos e Lula 41; na Nova Zelândia, Lula registrou 418 votos (80,54%) e Flávio 101 (19,46%); e em Singapura, Lula acumulou 213 votos contra 121 de Flávio.

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CONFIRA A VOTAÇÃO PELO MUNDO

Austrália
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 4.562 votos
1º turno: Flávio Bolsonaro, 2.579
2º turno de 2022: Lula, 4.321 votos (62,69%) x Jair Bolsonaro, 2.572 votos (37,31%)

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Nova Zelândia
2º turno: Lula, 418 votos (80,54%)
2º turno: Flávio, 101 votos (19,46%)
1º turno: Lula, 234 votos
1º turno: Flávio, 64 votos
2º turno de 2022: Lula, 389 votos (70,34%) x Jair Bolsonaro, 164 votos (29,66%)


Arábia Saudita
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 52 votos
1º turno: Flávio, 22 votos
2º turno de 2022: Lula, 38 votos (67,86%) x Jair Bolsonaro, 18 votos (32,14%)

CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Flávio Bolsonaro durante debate realizado nesta sexta-feira (23), nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro - CARLOS ELIAS JUNIOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO


Bahrein
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 27 votos
1º turno: Lula, 17 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 25 votos (69,44%) x Lula, 11 votos (30,56%)


Catar
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 173 votos
1º turno: Lula, 147 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 221 votos (59,41%) x Lula, 151 votos (40,59%)


China
2º turno: Lula, 502 votos
2º turno: Flávio, 267 votos
1º turno: Lula, 367 votos
1º turno: Flávio, 203 votos
2º turno de 2022: Lula, 279 votos (53,65%) x Jair Bolsonaro, 241 votos (46,35%)


Chipre
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 24 votos
1º turno: Flávio, 20 votos
2º turno de 2022: Lula, 15 votos (62,50%) x Jair Bolsonaro, 9 votos (37,5%)


Coreia do Sul
2º turno: Lula, 148 votos (64,35%)
2º turno: Flávio, 82 votos (35,65%)
1º turno: Lula, 123 votos
1º turno: Flávio, 72 votos
2º turno de 2022: Lula, 126 votos (64,29%) x Jair Bolsonaro, 70 votos (35,71%)


Emirados Árabes
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 659 votos
1º turno: Lula, 512 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 593 votos (59,48%) x Lula, 404 votos (40,52%)


Filipinas
2º turno: Flávio, 39 votos
2º turno: Lula, 27 votos
1º turno: Flávio, 33 votos
1º turno: Lula, 26 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 34 votos (60,71%) x Lula, 22 votos (39,29%)


Índia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 29 votos
1º turno: Flávio, 27 votos
2º turno de 2022: Lula, 34 votos (65,38%) x Jair Bolsonaro, 18 votos (34,62%)


Indonésia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 19 votos
1º turno: Lula, 8 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 32 votos (68,09%) x Lula, 15 votos (31,91%)


Irã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 14 votos
1º turno: Flávio, 11 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 9 votos (52,94%) x Lula, 8 votos (47,06%)


Israel
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 523 votos
1º turno: Lula, 92 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 405 votos (53,43%) x Lula, 353 votos (46,57%)


Japão
2º turno: Flávio, 47.306 votos
2º turno: Lula, 11.201 votos
1º turno: Flávio, 24.601 votos
1º turno: Lula, 5.234 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 27.640 votos (83,63%) x Lula, 5.412 votos (16,37%)


Jordânia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 675 votos
1º turno: Flávio, 59 votos
2º turno de 2022: Lula, 407 votos (76,50%) x Jair Bolsonaro, 125 votos (23,50%)


Kuwait
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 54 votos
1º turno: Flávio, 12 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 29 votos (74,36%) x Lula, 10 votos (25,64%)


Líbano
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 2.538 votos
1º turno: Flávio, 1.138 votos
2º turno de 2022: Lula, 1.591 votos (59,14%) x Jair Bolsonaro, 1.099 votos (40,86%)


Malásia
2º turno: Flávio, 44 votos
2º turno: Lula, 41 votos
1º turno: Lula, 44 votos
1º turno: Flávio, 27 votos
2º turno de 2022: Lula, 32 votos (55,17%) x Jair Bolsonaro, 26 votos (44,83%)


Nepal
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 11 votos
1º turno: Lula, 1 voto
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 13 votos (86,67%) x Lula, 2 votos (13,33%)
Omã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 20 votos
1º turno: Lula, 12 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 32 votos (69,57%) x Lula, 14 votos (30,43%)


Palestina
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 1.078 votos
1º turno: Flávio, 46 votos
2º turno de 2022: Lula, 584 votos (90,54%) x Jair Bolsonaro, 61 votos (9,46%)


Singapura
2º turno: Lula, 213 votos
2º turno: Flávio, 121 votos
1º turno: Lula, 190 votos
1º turno: Flávio, 92 votos
2º turno de 2022: Lula, 230 votos (63,71%) x Jair Bolsonaro, 131 votos (36,29%)


Síria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 97 votos
1º turno: Flávio, 7 votos
2º turno de 2022: não houve votação registrada na base oficial do TSE


Tailândia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 51 votos
1º turno: Lula, 40 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 50 votos (51,55%) x Lula, 47 votos (48,45%)


Taiwan
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 107 votos
1º turno: Lula, 77 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 132 votos (56,65%) x Lula, 101 votos (43,35%)


Timor-Leste
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 27 votos
1º turno: Lula, 16 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 37 votos (62,71%) x Lula, 22 votos (37,29%)


Turquia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 114 votos
1º turno: Flávio, 37 votos
2º turno de 2022: Lula, 96 votos (64,86%) x Jair Bolsonaro, 52 votos (35,14%)


Vietnã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 14 votos
1º turno: Lula, 13 votos
2º turno de 2022: Lula, 13 votos (68,42%) x Jair Bolsonaro, 6 votos (31,58%)


Rússia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 49 votos
1º turno: Flávio, 25 votos
2º turno de 2022: Lula, 46 votos (66,67%) x Jair Bolsonaro, 23 votos (33,33%)


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