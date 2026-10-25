Confira como está a votação de Lula e Flávio Bolsonaro no exterior
Mais de 180 cidades pelo mundo registram votos do segundo turno das Eleições 2026, com resultado da apuração oficial prevista para as 17h
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Quase 1 milhão de eleitores brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar neste segundo turno das eleições presidenciais, distribuídos por 186 cidades situadas em mais de cem países. Acompanhando o encerramento das urnas nas diferentes zonas eleitorais pelo mundo, o levantamento inicial toma como base os boletins de urna disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para antecipar o cenário das votações fora do Brasil.
Conforme os boletins registrados até as 7h no horário de Brasília, Luiz Inácio Lula da Silva garantia a vitória na Nova Zelândia, na Coreia do Sul e na China, além de registrar vantagem em Singapura. Já Flávio Bolsonaro registrava a preferência do eleitorado no Japão, na Malásia e nas Filipinas.
No primeiro turno do pleito, Lula foi o mais votado em 64 nações, somando 157.387 votos (47,57%), enquanto Flávio liderou em 36 países, com 143.900 votos (43,49%), ocorrendo empate na Guiné-Bissau e uma abstenção geral de 62,69%. O resultado consolidado de toda a apuração internacional será oficialmente divulgado pelo TSE somente após as 17h (horário de Brasília), momento em que a votação se encerra em todo o território nacional.
O maior volume absoluto de votos apurados nas seções asiáticas até o momento concentra-se no Japão, onde Flávio alcançou 47.306 votos contra 11.201 destinados a Lula. Por sua vez, na Nova Zelândia, Lula obteve expressiva votação ao contabilizar 418 votos (80,54%) frente a 101 votos (19,46%) dados a Flávio.
A votação país por país referente ao segundo turno, com base nos boletins já divulgados até o momento pelo TSE, apresenta os seguintes dados parciais: na China, Lula obteve 502 votos e Flávio 267; na Coreia do Sul, Lula alcançou 148 votos (64,35%) e Flávio 82 (35,65%); nas Filipinas, Flávio somou 39 votos e Lula 27; no Japão, Flávio registrou 47.306 votos e Lula 11.201; na Malásia, Flávio obteve 44 votos e Lula 41; na Nova Zelândia, Lula registrou 418 votos (80,54%) e Flávio 101 (19,46%); e em Singapura, Lula acumulou 213 votos contra 121 de Flávio.
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CONFIRA A VOTAÇÃO PELO MUNDO
Austrália
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 4.562 votos
1º turno: Flávio Bolsonaro, 2.579
2º turno de 2022: Lula, 4.321 votos (62,69%) x Jair Bolsonaro, 2.572 votos (37,31%)
Nova Zelândia
2º turno: Lula, 418 votos (80,54%)
2º turno: Flávio, 101 votos (19,46%)
1º turno: Lula, 234 votos
1º turno: Flávio, 64 votos
2º turno de 2022: Lula, 389 votos (70,34%) x Jair Bolsonaro, 164 votos (29,66%)
Arábia Saudita
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 52 votos
1º turno: Flávio, 22 votos
2º turno de 2022: Lula, 38 votos (67,86%) x Jair Bolsonaro, 18 votos (32,14%)
Bahrein
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 27 votos
1º turno: Lula, 17 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 25 votos (69,44%) x Lula, 11 votos (30,56%)
Catar
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 173 votos
1º turno: Lula, 147 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 221 votos (59,41%) x Lula, 151 votos (40,59%)
China
2º turno: Lula, 502 votos
2º turno: Flávio, 267 votos
1º turno: Lula, 367 votos
1º turno: Flávio, 203 votos
2º turno de 2022: Lula, 279 votos (53,65%) x Jair Bolsonaro, 241 votos (46,35%)
Chipre
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 24 votos
1º turno: Flávio, 20 votos
2º turno de 2022: Lula, 15 votos (62,50%) x Jair Bolsonaro, 9 votos (37,5%)
Coreia do Sul
2º turno: Lula, 148 votos (64,35%)
2º turno: Flávio, 82 votos (35,65%)
1º turno: Lula, 123 votos
1º turno: Flávio, 72 votos
2º turno de 2022: Lula, 126 votos (64,29%) x Jair Bolsonaro, 70 votos (35,71%)
Emirados Árabes
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 659 votos
1º turno: Lula, 512 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 593 votos (59,48%) x Lula, 404 votos (40,52%)
Filipinas
2º turno: Flávio, 39 votos
2º turno: Lula, 27 votos
1º turno: Flávio, 33 votos
1º turno: Lula, 26 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 34 votos (60,71%) x Lula, 22 votos (39,29%)
Índia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 29 votos
1º turno: Flávio, 27 votos
2º turno de 2022: Lula, 34 votos (65,38%) x Jair Bolsonaro, 18 votos (34,62%)
Indonésia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 19 votos
1º turno: Lula, 8 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 32 votos (68,09%) x Lula, 15 votos (31,91%)
Irã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 14 votos
1º turno: Flávio, 11 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 9 votos (52,94%) x Lula, 8 votos (47,06%)
Israel
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 523 votos
1º turno: Lula, 92 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 405 votos (53,43%) x Lula, 353 votos (46,57%)
Japão
2º turno: Flávio, 47.306 votos
2º turno: Lula, 11.201 votos
1º turno: Flávio, 24.601 votos
1º turno: Lula, 5.234 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 27.640 votos (83,63%) x Lula, 5.412 votos (16,37%)
Jordânia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 675 votos
1º turno: Flávio, 59 votos
2º turno de 2022: Lula, 407 votos (76,50%) x Jair Bolsonaro, 125 votos (23,50%)
Kuwait
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 54 votos
1º turno: Flávio, 12 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 29 votos (74,36%) x Lula, 10 votos (25,64%)
Líbano
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 2.538 votos
1º turno: Flávio, 1.138 votos
2º turno de 2022: Lula, 1.591 votos (59,14%) x Jair Bolsonaro, 1.099 votos (40,86%)
Malásia
2º turno: Flávio, 44 votos
2º turno: Lula, 41 votos
1º turno: Lula, 44 votos
1º turno: Flávio, 27 votos
2º turno de 2022: Lula, 32 votos (55,17%) x Jair Bolsonaro, 26 votos (44,83%)
Nepal
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 11 votos
1º turno: Lula, 1 voto
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 13 votos (86,67%) x Lula, 2 votos (13,33%)
Omã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 20 votos
1º turno: Lula, 12 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 32 votos (69,57%) x Lula, 14 votos (30,43%)
Palestina
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 1.078 votos
1º turno: Flávio, 46 votos
2º turno de 2022: Lula, 584 votos (90,54%) x Jair Bolsonaro, 61 votos (9,46%)
Singapura
2º turno: Lula, 213 votos
2º turno: Flávio, 121 votos
1º turno: Lula, 190 votos
1º turno: Flávio, 92 votos
2º turno de 2022: Lula, 230 votos (63,71%) x Jair Bolsonaro, 131 votos (36,29%)
Síria
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 97 votos
1º turno: Flávio, 7 votos
2º turno de 2022: não houve votação registrada na base oficial do TSE
Tailândia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 51 votos
1º turno: Lula, 40 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 50 votos (51,55%) x Lula, 47 votos (48,45%)
Taiwan
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 107 votos
1º turno: Lula, 77 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 132 votos (56,65%) x Lula, 101 votos (43,35%)
Timor-Leste
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 27 votos
1º turno: Lula, 16 votos
2º turno de 2022: Jair Bolsonaro, 37 votos (62,71%) x Lula, 22 votos (37,29%)
Turquia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 114 votos
1º turno: Flávio, 37 votos
2º turno de 2022: Lula, 96 votos (64,86%) x Jair Bolsonaro, 52 votos (35,14%)
Vietnã
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Flávio, 14 votos
1º turno: Lula, 13 votos
2º turno de 2022: Lula, 13 votos (68,42%) x Jair Bolsonaro, 6 votos (31,58%)
Rússia
2º turno: ainda não há dados disponíveis
2º turno: ainda não há dados disponíveis
1º turno: Lula, 49 votos
1º turno: Flávio, 25 votos
2º turno de 2022: Lula, 46 votos (66,67%) x Jair Bolsonaro, 23 votos (33,33%)