Eleição para governador no Tocantins: Professora Dorinha e Vicentinho Júnior; quem ganhou no segundo turno?

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Decisão do próximo governador do Tocantins acontece neste domingo (25), após nenhum dos candidatos ultrapassar 50% dos votos no primeiro turno

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Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) disputam o 2° turno das eleições para governador do Tocantins. A votação acontece neste domingo (25), após os dois candidatos serem os mais votados no primeiro turno.

Dorinha terminou a primeira etapa da eleição na liderança, com 45,75% dos votos válidos, o equivalente a 369.181 votos. Já Vicentinho Júnior ficou em segundo lugar, com 43,72%, totalizando 352.739 votos e também chegando ao segundo turno.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a definição do próximo governador do Acre será feita neste domingo.

O resultado final da eleição ainda não foi divulgado. A matéria será atualizada quando a divulgação for feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Candidatos no Tocantins



Professora Dorinha, de 62 anos, é natural de Goiânia (GO) e atualmente cumpre seu primeiro mandato como senadora, após ser deputada federal por 12 anos. Ela também atuou como Secretária da Educação e Cultura do Tocantins, entre os anos de 1998 e 2009.

Vicentinho Júnior, de 41 anos, também é natural de Goiânia (GO) e já atuou como empresário. Na política, ele cumpre seu terceiro mandato como deputado federal.

