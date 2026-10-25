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Política | Notícia

Eleição para governador do Acre: Mailza Assis e Alan Rick disputam segundo turno

Como nenhum dos candidatos do Acre alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a decisão acontece neste domingo (25)

Por JC Publicado em 25/10/2026 às 17:13
Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos)
Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos) - Arte/Agência Brasil

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Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos) disputam o 2° turno das eleições para governador do Acre. A votação acontece neste domingo (25), após os dois candidatos serem os mais votados no primeiro turno.

Na primeira etapa da eleição, Mailza terminou na liderança, com 49,76% dos votos válidos, o equivalente a 218.760 votos. Enquanto Alan Rick ficou em segundo lugar, com 32,27%, totalizando 141.859 votos no 1º turno.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, a definição do próximo governador do Acre será feita neste domingo.

O resultado final da eleição ainda não foi divulgado. Quando o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgar o vencedor, a matéria será atualizada.

Quem são os candidatos no Acre?

A atual governadora do Estado e candidata à reeleição Mailza Assis, de 49 anos, é natural de Mundo Novo (MS) e formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre (UFAC).

Ela também já atuou como senadora, vice-governadora e assumiu o governo em março de 2026 com a saída do atual Gladson Camelí (PP).

Alan Rick, de 49 anos, é natural de Rio Branco e já atuou como jornalista, apresentador de rádio e televisão, além de administrar empresas. Na política, ele já foi eleito como deputado estadual e senador.

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