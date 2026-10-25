Deputado federal Pedro Rousseff sofre acidente de carro na Rodovia Fernão Dias
O parlamentar do PT-MG, sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, se dirigia a São Paulo para acompanhar a apuração dos votos a eleição presidencial
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O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente de carro, na tarde deste domingo (25), na Rodovia Fernão Dias - que liga Belo Horizonte a São Paulo. De acordo com a assessoria do parlamentar, o sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff se dirigia a capital paulista para acompanhar a apuração dos votos para presidência da República.
"O parlamentar Pedro Rousseff e seu assessor de comunicação seguiam para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial. A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis", informou a nota divulgada pela assessoria de imprensa do deputado federal.
Após ser atendido, o deputado utilizou suas redes sociais para explicar o ocorrido e tranquilizar os eleitores. "Graças a Deus a gente está bem... O carro já foi rebocado para fora da pista. Agradeço primeiramente a Deus e a equipe médica que nos atendeu rapidamente. A gente saiu de Belo Horizonte para ir a São Paulo para acompanhar a apuração da votação e, como estava chovendo muito, o carro perdeu o controle e capotou três vezes. Graças a Deus a gente não teve praticamente nenhum arranhão. Isso é o poder de Deus. Muito obrigado pelas mensagens de apoio e suporte que todos mandaram e pelas orações", agradeceu Pedro Rousseff.
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Pela manhã, Pedro acompanhou Dilma Rousseff na votação em seu colégio eleitoral e, posteriormente, seguiu para a sua sessão eleitoral para confirmar o seu voto, antes de pegar a estrada rumo a São Paulo. "Voto confirmado pelo bem do Brasil", escreveu Pedro Rousseff em suas redes sociais após ir às urnas.