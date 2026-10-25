Deputado federal Pedro Rousseff sofre acidente de carro na Rodovia Fernão Dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O parlamentar do PT-MG, sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, se dirigia a São Paulo para acompanhar a apuração dos votos a eleição presidencial

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) sofreu um acidente de carro, na tarde deste domingo (25), na Rodovia Fernão Dias - que liga Belo Horizonte a São Paulo. De acordo com a assessoria do parlamentar, o sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff se dirigia a capital paulista para acompanhar a apuração dos votos para presidência da República.

"O parlamentar Pedro Rousseff e seu assessor de comunicação seguiam para São Paulo, onde acompanhariam a apuração da eleição presidencial. A assessoria acompanha a situação e divulgará novas informações assim que estiverem disponíveis", informou a nota divulgada pela assessoria de imprensa do deputado federal.

Após ser atendido, o deputado utilizou suas redes sociais para explicar o ocorrido e tranquilizar os eleitores. "Graças a Deus a gente está bem... O carro já foi rebocado para fora da pista. Agradeço primeiramente a Deus e a equipe médica que nos atendeu rapidamente. A gente saiu de Belo Horizonte para ir a São Paulo para acompanhar a apuração da votação e, como estava chovendo muito, o carro perdeu o controle e capotou três vezes. Graças a Deus a gente não teve praticamente nenhum arranhão. Isso é o poder de Deus. Muito obrigado pelas mensagens de apoio e suporte que todos mandaram e pelas orações", agradeceu Pedro Rousseff.

Deputado federal Pedro Rousseff sofre acidente de carro na Rodovia Fernão Dias - Reprodução do Instagram / @pedrorousseff

Pela manhã, Pedro acompanhou Dilma Rousseff na votação em seu colégio eleitoral e, posteriormente, seguiu para a sua sessão eleitoral para confirmar o seu voto, antes de pegar a estrada rumo a São Paulo. "Voto confirmado pelo bem do Brasil", escreveu Pedro Rousseff em suas redes sociais após ir às urnas.