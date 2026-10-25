Decisão de Zanin de prorrogar votação é vergonhosa e intempestiva, diz Rogério Marinho

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O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República criticou a "intervenção" do ministro do Supremo Tribunal Federal

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O coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, o senador Rogério Marinho (PL-RN) voltou a criticar a decisão do ministro Cristiano Zanin de prorrogar a votação da eleição até as 19h deste domingo, 25. Em publicação no X, considerou-a "decisão vergonhosa e intempestiva de um ministro do STF que era advogado do atual presidente".

Segundo Marinho, "eleição para o PT é aquela em que eles ganham, quando eles perdem é ditadura". O post também afirma que a ação de Zanin teria ocorrido para "tumultuar o processo de uma eleição que eles já perderam no voto".

Há cerca de uma hora, o coordenador de campanha do PL afirmou que é "impressionante o nível de intervenção de alguns ministros do STF", também em referência à decisão de Zanin.

Na decisão, Zanin afirmou que considerou "a gravidade dos fatos narrados" pela coligação "Brasil Pronto Pra Mais", do presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre problemas no deslocamento de eleitores até o local de votação.