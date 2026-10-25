Celina Leão é reeleita governadora do DF; outros cinco estados tiveram segundo turno
Governadoras Celina Leão e Mailza Assis (AC) são reeleitas; Omar Aziz (AM), Pazolini (ES), Cadu de Lula (RN) e Vicentinho Júnior (TO) vencem
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Cinco estados brasileiros e o Distrito Federal definiram neste domingo (25) quem comandará o Executivo pelos próximos quatro anos. No DF, a governadora Celina Leão (PP) foi reeleita no segundo turno com 57,18% dos votos válidos (987.142 votos). Leandro Grass (PT) teve 739.130 votos (42,82%).
Aos 49 anos, a goiana começou na política ao lado de Joaquim Roriz e foi deputada distrital e federal. Eleita vice-governadora de Ibaneis Rocha em 2022, assumiu o governo em março, quando ele renunciou para disputar o Senado.
Em seu primeiro ato, Celina cancelou as comemorações do aniversário de Brasília e redirecionou os recursos para a saúde, área que elegeu como prioridade, com a promessa de contratar mais médicos para a atenção básica.
Seu governo foi marcado também pela crise do Banco de Brasília (BRB), envolvido em operação com o Banco Master. O episódio levou ao rompimento com Ibaneis, em maio. Celina disse ter sido contrária à compra do Master pelo BRB e defendeu negociações com o governo federal para fortalecer o banco.
Acre
Mailza Assis (PP) foi reeleita com 66,21% (272.635 votos). Alan Rick (Republicanos) teve 33,79%. Natural de Mundo Novo (MS), foi suplente e depois senadora, e vice-governadora de Gladson Cameli. Assumiu o governo em abril, após a renúncia dele.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
À frente do Executivo, Mailza prometeu dar continuidade ao plano de governo construído com Cameli, com foco na conclusão de obras e programas em andamento. Entre as ações recentes, está a elaboração do Plano de Enfrentamento às Secas 2026.
Amazonas
O senador Omar Aziz (PSD) foi eleito com 61,42% (1.273.975 votos). A professora Maria do Carmo (PL) teve 38,58%. Engenheiro civil de 68 anos, foi vice-prefeito de Manaus, vice-governador e governador, de 2010 a 2014. Ganhou projeção nacional ao presidir a CPI da Covid, em 2021.
Espírito Santo
Lorenzo Pazolini (Republicanos) venceu com 52,17% (1.151.818 votos), contra 47,83% de Ricardo Ferraço (MDB). Delegado de polícia de 44 anos, foi deputado estadual e prefeito de Vitória por dois mandatos. Deixou a prefeitura em abril para disputar o governo.
Rio Grande do Norte
Cadu de Lula (PT) foi eleito com 50,77% (1.073.024 votos), contra 49,23% de Allyson Bezerra (União). Segundo colocado no primeiro turno (36,16% a 36,94%), buscou e conseguiu a virada. Auditor fiscal de 48 anos, foi secretário da Fazenda no governo de Fátima Bezerra (PT) e disputou sua primeira eleição.
Tocantins
Vicentinho Júnior (PSDB) foi eleito com 64,52% (562.083 votos), contra 35,48% da senadora Professora Dorinha (União). Também ficou em segundo no primeiro turno (43,94% a 45,52%) e virou o resultado. Empresário de 41 anos, é deputado federal desde 2015 e foi secretário no governo de Wanderlei Barbosa.