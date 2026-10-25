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Política | Notícia

Advogado do PT celebra ampliação do horário de votação; não se pode 'ganhar no tapetão'

Coordenador da campanha governista minimiza críticas ao horário da liminar do STF e convoca eleitores a comparecerem às urnas até 19h

Por Estadão Conteúdo Publicado em 25/10/2026 às 17:58
O segundo turno ocorre no dia 25 de outubro
O segundo turno ocorre no dia 25 de outubro - Marcelo Camargo/Agência

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O advogado e um dos coordenadores da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marco Aurélio Carvalho, celebrou neste domingo (25) a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que prorrogou o horário de votação até às 19h.

"Aplaudir a decisão da Justiça brasileira de garantir o direito sagrado que é o direito de voto. Muito importante que numa democracia de dimensões continentais como a democracia brasileira a gente consiga votar. E é disso que se trata", disse ele em declaração à imprensa na frente da casa do presidente Lula.

Confiança no resultado e reação a críticas sobre o horário

Questionado se a decisão não poderia ser objeto de críticas por ter sido tomada poucos minutos antes das 17h, Carvalho contemporizou e disse que o importante é que todos tenham direito a voto.

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"A decisão garantiu o exercício pleno de votos, para que todo e qualquer cidadão, de um lado ou de outro, possa exercer esse direito que, como eu disse, é sagrado. Nós estamos muito tranquilos, nós temos absoluta confiança de que vamos vencer as eleições, o que nós não podemos permitir, evidentemente, é que se ganhe no tapetão, se perca no tapetão", disse.

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Em seguida, o advogado destacou que necessidade de alertar a toda população de que ainda é possível votar. "Vamos divulgar, é fundamental. Pegue o carro, leve o vizinho, leve a mãe, leve o pai, leve o filho. Nós vamos vencer essas eleições, mais uma vez se Deus quiser, fortalecendo a democracia das instituições".

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