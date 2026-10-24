Quaest: Flávio tem 51% e Lula 49% dos votos válidos para 2º turno

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Os dois candidatos estão em situação de empate técnico segundo o levantamento, considerando a margem de erro de dois pontos para mais ou para menos

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A um dia do segundo turno das eleições presidenciais, a pesquisa Quaest divulgada neste sábado (24) aponta o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51% dos votos válidos, enquanto o presidente Lula (PT) que busca a reeleição, registra 49%. Os dois candidatos estão em situação de empate técnico, considerando a margem de erro do levantamento.

Os percentuais correspondem aos votos válidos, que excluem as respostas de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo, além daqueles que ainda estão indecisos. Esse é o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial da disputa.

A diferença entre os candidatos é de dois pontos percentuais, mesmo valor da margem de erro da pesquisa, para mais ou para menos.

Na intenção de votos totais, que inclui brancos, nulos, indecisos e eleitores que afirmam não votar, Flávio aparece com 46%, que tinha 45% na pesquisa anterior. Lula registra 45%, contra 44% no levantamento passado.

Os que declaram voto em branco ou nulo ou afirmam que não vão votar somam 8%, ante 9% anteriormente. Já o percentual de indecisos caiu de 2% para 1%.

Grau de decisão do voto

Entre os entrevistados que indicaram um candidato, 92% afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 8% dizem que ainda podem mudar de opinião até a votação deste domingo.

Entre os eleitores de Lula, 94% afirmam que o voto é definitivo, e 6% dizem que podem mudar de escolha. No grupo que declara voto em Flávio Bolsonaro, 92% consideram a decisão definitiva, enquanto 8% admitem a possibilidade de mudança.

Rejeição

A pesquisa Quaest aponta que Flávio tem rejeição de 49%, enquanto Lula registra 47%. Os dois candidatos apresentam queda nos índices de rejeição em comparação com o levantamento de 28 de setembro.

Naquela data, Flávio era rejeitado por 56% dos entrevistados. O índice caiu para 54% em 14 de outubro, passou a 52% no dia 21 e chegou a 49% neste sábado (24).

Já a rejeição a Lula era de 54% em 28 de setembro, passou para 53% em 14 de outubro e caiu para 47% no levantamento do dia 21, percentual mantido na pesquisa mais recente.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista prévia com os nomes dos candidatos, o senador registra 44%, ante 40% no levantamento anterior, realizado em 21 de outubro.

Lula aparece com 42%, contra 40% na pesquisa passada. O percentual de indecisos caiu de 14% para 7%, enquanto os que pretendem votar em branco ou nulo ou afirmam que não vão votar passaram de 6% para 7%.

Medo do resultado da eleição

A Quaest também perguntou aos entrevistados qual resultado eleitoral provoca mais medo. A possibilidade de a família Bolsonaro voltar ao poder foi citada por 45%, ante 44% na pesquisa anterior.

A reeleição de Lula foi apontada por 42%, mesmo percentual do levantamento passado. Outros 4% afirmaram ter medo dos dois cenários, ante 6% anteriormente. O percentual dos que disseram não ter medo de nenhum dos resultados permaneceu em 4%, enquanto 5% não souberam responder, contra 4% na pesquisa anterior.

Expectativa de vitória

Questionados sobre quem acreditam que vencerá a eleição, independentemente da própria intenção de voto, 51% dos entrevistados apontaram Flávio Bolsonaro. Na pesquisa anterior, o percentual era de 54%. Lula foi citado por 37%, mesmo índice registrado no levantamento passado.

Aprovação do governo Lula

A pesquisa Quaest também mediu a avaliação dos entrevistados sobre o governo federal. Pela primeira vez desde 5 de agosto, o índice de aprovação da gestão Lula voltou a superar o de desaprovação.

A aprovação passou de 46% para 48%, enquanto a desaprovação caiu de 47% para 45%. Outros 7% não souberam responder ou não responderam, mesmo percentual da pesquisa anterior.

Avaliação do governo

Na avaliação qualitativa da gestão, 38% dos entrevistados consideram o governo Lula negativo, mesmo percentual do levantamento anterior.

A avaliação positiva passou de 34% para 36%, enquanto a classificação regular caiu de 26% para 24%. Outros 2% não souberam responder ou não responderam, mantendo o índice anterior.

Interesse nas eleições

A pesquisa também aponta aumento do interesse dos brasileiros pelas eleições no segundo turno em comparação com a véspera da primeira votação.

Em 3 de outubro, um dia antes do primeiro turno, 45% dos entrevistados afirmavam estar muito interessados nas eleições. Neste sábado (24), o percentual chegou a 57%.

Pesquisa

A pesquisa foi encomendada pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais em todo o país, entre os dias 23 e 24 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-09158/2026.

A votação do segundo turno está marcada para este domingo (25), quando os eleitores brasileiros escolherão entre Lula e Flávio Bolsonaro para ocupar a Presidência da República pelos próximos quatro anos.