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Política | Notícia

Lula termina campanha no ataque a Flávio Bolsonaro no Rio e em São Paulo

No último ato, petista desfilou em um carro aberto ao lado do candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), por pouco mais de duas horas pela Av. Paulista

Por Estadão Conteúdo Publicado em 24/10/2026 às 21:00
Presidente Lula (PT) em evento político na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2026
Presidente Lula (PT) em evento político na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2026 - Estadão Conteúdo

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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou hoje seu último ato de campanha, em São Paulo. Ele desfilou em um carro aberto ao lado do candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), por pouco mais de duas horas pela Avenida Paulista.

Antes do ato, o presidente falou com a imprensa e voltou a atacar o seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), associando-o à milícia criticando e o que considera ser políticas de "retrocesso" para o País. Lula também destacou que, em virtude da maciça participação popular em atos de rua, o atual pleito só tinha similaridade com a corrida presidencial de 1989. Na ocasião, Lula foi ao segundo turno, mas perdeu para o então governador de Alagoas Fernando Collor.

"Nesse segundo turno, a sociedade brasileira resolveu assumir a responsabilidade de dizer que a eleição não é uma coisa de partido político. É uma coisa de pessoas que se preocupam com o País, de pessoas que não querem permitir que um miliciano vá para o Palácio do Planalto", afirmou.

Apesar de boa parte das pesquisas de intenção de voto colocar Lula atrás ou em situação de empate técnico com Flávio, o petista disse que confiava na vitória.

O carro em que Lula desfilou deixou a Avenida Paulista na altura da esquina com a Alameda Campinas pouco depois das 16h. No meio do trajeto, Lula resolveu deixar o veículo em que estava por causa da dificuldade de avançar pela avenida, em virtude da grande concentração de apoiadores. Quebrando o protocolo previsto, Lula subiu ao trio elétrico que era destinado à imprensa, por onde ele seguiu até o final do ato, próximo ao cruzamento da Paulista com a Avenida da Consolação.

Todos os 14 quarteirões da Avenida Paulista, desde as imediações da estação Brigadeiro do metrô, estavam tomados por apoiadores. Nas redes sociais, a conta do petista no X publicou fotos do ato afirmando que a manifestação contou com "mais de 2 milhões" de pessoas. Pouco antes de trocar o veículo, Lula discursou brevemente e disse que era a maior manifestação da história da Avenida Paulista.

Além de Alckmin, Lula estava acompanhado de sua esposa, Rosângela Silva, a Janja e dos ex-ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Marina Silva, além de lideranças regionais ligadas ao PT.

Rio de Janeiro

O presidente chegou por volta das 11h à orla da praia de Copacabana para a primeira agenda de campanha de ontem. Ao falar com a imprensa antes do início da caminhada, Lula fez críticas ao nível do debate proposto por seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e reiterou a confiança em uma virada na votação.

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"A grande lição que 2026 deixa é que, sem o povo, não se ganham as eleições. O povo quer mudança e não quer retroceder, mas a sociedade precisa se convencer de que não pode eleger um miliciano", disse. "Essa campanha foi com o adversário de mais baixo nível que eu já fiz. Ele Flávio é uma mentira", afirmou a jornalistas antes do início da caminhada, que reuniu apoiadores a partir da Avenida Atlântica, no Posto 5.

Lula chegou ao evento uma hora após o horário previsto da mobilização, acompanhado do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; de Guilherme Boulos; do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD); e de Eduardo Paes, que concorreu ao governo do Rio e perdeu no primeiro turno para Douglas Ruas (PL), apoiado por Flávio.

Lula reforçou a mensagem de que, ao assumir seu terceiro mandato, "encontrou o país destruído", o que exigiu esforços e tempo para que, agora, o Brasil possa "ter uma proposta de futuro".

Na mesma ocasião, Lula criticou o nível do debate proposto por seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e reiterou a confiança na virada na votação de domingo, 25.

"A grande lição que 2026 deixa é que sem povo não se ganha as eleições. O povo quer mudança e não quer retroceder, mas a sociedade precisa se convencer que não pode eleger um miliciano", disse. "Essa campanha foi com o adversário de mais baixo nível que eu já fiz. Ele Flávio é uma mentira", afirmou.

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