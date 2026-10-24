Lula diz que está confiante em uma virada na votação de domingo (25)

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Lula fez críticas ao nível do debate proposto por seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e reiterou a confiança em uma virada na votação de domingo

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O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta das 11h à orla da praia de Copacabana para a primeira agenda de campanha neste sábado (24), último dia da campanha das eleições de 2026.

Ao falar com a imprensa antes do início da caminhada, Lula fez críticas ao nível do debate proposto por seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e reiterou a confiança em uma virada na votação de domingo, 25.

"A grande lição que 2026 deixa é que, sem o povo, não se ganham as eleições. O povo quer mudança e não quer retroceder, mas a sociedade precisa se convencer de que não pode eleger um miliciano", disse. "Essa campanha foi com o adversário de mais baixo nível que eu já fiz. Ele Flávio é uma mentira", afirmou a jornalistas antes do início da caminhada, que reúne apoiadores a partir da Avenida Atlântica, no Posto 5.

Lula chegou ao evento uma hora após o horário previsto da mobilização, acompanhado do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; de Guilherme Boulos; do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD); e de Eduardo Paes, que concorreu ao governo do Rio e perdeu no primeiro turno para Douglas Ruas (PL), apoiado por Flávio.

Lula reforçou a mensagem de que, ao assumir seu terceiro mandato, "encontrou o país destruído", o que exigiu esforços e tempo para que, agora, o Brasil possa "ter uma proposta de futuro".

Lula: "Essa campanha foi com o adversário de mais baixo nível que já fiz"

Na mesma ocasião, Lula criticou o nível do debate proposto por seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), e reiterou a confiança na virada na votação de domingo, 25.

"A grande lição que 2026 deixa é que sem povo não se ganha as eleições. O povo quer mudança e não quer retroceder, mas a sociedade precisa se convencer que não pode eleger um miliciano", disse. "Essa campanha foi com o adversário de mais baixo nível que eu já fiz. Ele Flávio é uma mentira", afirmou.



