Flávio Bolsonaro não discursa em BH e segue para comício no Rio

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Em vídeo nas redes sociais, Flávio aparece ao lado de Tarcísio e Cleitinho e diz que "tem uma tradição de que quem ganha em MG e SP ganha o Brasil"

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O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) não discursou para os apoiadores que se reuniram em um ato em Belo Horizonte neste sábado, 24. Ele acompanhou, em cima de um carro de som, uma motociata que foi da Praça do Papa até a Praça da Liberdade, ambas na região Centro-Sul da capital mineira. Em seguida, se retirou e segue para um compromisso na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, marcado para as 14 horas.

Estiveram presentes o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho (Republicanos), e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Nikolas foi um dos principais mobilizadores da manifestação nas redes sociais. Eles também não discursaram.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Flávio aparece ao lado de Tarcísio e Cleitinho e diz que "tem uma tradição de que quem ganha em Minas e São Paulo ganha o Brasil".

Nikolas Ferreira fez uma breve fala, na Praça da Liberdade, para os manifestantes ao lado de Flávio e Tarcísio. Ele rezou um Pai Nosso e, em seguida, chutou um boneco de plástico com a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno da eleição presidencial com Flávio amanhã.

Outros políticos também acompanharam o ato, como o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), os deputados federais Lucas Pavanato (PL-SP) e Domingos Sávio (PL-MG).



