Debate entre Lula e Flávio Bolsonaro gera 1,5 milhão de citações nas redes; vídeo sobre polícia alcança 67 milhões de visualizações

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Levantamento da Bites aponta que morte de Ana Clara e declaração do presidente sobre polícia concentraram discussões após confronto na Globo

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O debate entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, realizado pela TV Globo na sexta-feira (23), reta final da campanha presidencial, gerou 1,5 milhão de citações nas redes sociais nas últimas 24 horas, segundo levantamento da consultoria Bites divulgado neste sábado (24), véspera do segundo turno.

Entre os assuntos de maior repercussão, estiveram a morte da menina Ana Clara e uma declaração de Lula sobre a polícia.

De acordo com a análise, até as 11h deste sábado, as menções diretas ao debate representavam 11% de todas as publicações feitas nas redes sociais no Brasil no período de 24 horas.

No Google, o confronto também concentrou o interesse dos usuários, com mais de 1 milhão de buscas, especialmente nos estados do Norte e Nordeste. Entre os 50 termos que mais despertaram interesse na plataforma desde sexta-feira, 18 estavam relacionados ao debate.

A morte de Ana Clara motivou 257 mil publicações, enquanto a declaração atribuída a Lula de que iria "acabar com a polícia" foi mencionada em 194 mil posts. Os números superaram as referências feitas por Flávio Bolsonaro aos nove dedos do presidente, que somaram 75 mil publicações, além dos comentários sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), com 61 mil, e sobre a pandemia e um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que registraram 55 mil menções, conforme os dados da Bites.

Publicação de Nikolas sobre fala de Lula chega a 67 milhões de visualizações

Um dos conteúdos de maior alcance após o debate foi publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira nas redes sociais. O vídeo reproduz o trecho em que Lula faz a declaração sobre a polícia e acumulava 67,3 milhões de visualizações no Instagram até as 12h deste sábado, segundo o levantamento.

O número fica atrás de outras duas publicações do parlamentar citadas pela análise: uma sobre o Nordeste, com 166 milhões de visualizações, e outra sobre seu encontro com o ex-jogador Neymar, que chegou a 80,3 milhões.

Já a publicação do jornal *O Globo* no Instagram com Cristiane, mãe de Ana Clara, presente no debate e em reação aos comentários de Flávio Bolsonaro, alcançou 18,1 milhões de visualizações, tornando-se, segundo a Bites, o post de maior engajamento relacionado ao confronto até aquele momento.

Nikolas amplia presença digital na reta final

A análise também destaca o crescimento da participação de Nikolas Ferreira na mobilização digital ligada à campanha de Flávio Bolsonaro. Segundo a Bites, enquanto a atividade do senador nas redes desacelerou na última semana, o deputado ampliou seu alcance e passou a ocupar espaço relevante na disputa pela atenção do público com Lula.

Entre segunda-feira e este sábado, Lula registrou 92 milhões de interações em seus perfis oficiais no X, YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. Flávio Bolsonaro somou 24,6 milhões no mesmo período, enquanto Nikolas alcançou 65 milhões. O deputado André Janones, aliado de Lula, registrou 40,5 milhões de interações.

Os dados mostram que o debate também se desdobrou em uma disputa pela circulação de vídeos e narrativas nas plataformas digitais, com a segurança pública entre os temas centrais da discussão.

Menções sobre quem venceu o debate ficam próximas

No levantamento sobre a percepção dos usuários a respeito do desempenho dos candidatos, as publicações favoráveis a Flávio Bolsonaro somaram 440 mil menções. As que apontaram Lula como vencedor chegaram a 416 mil, enquanto 69 mil publicações classificaram o confronto como empate.

Os números indicam uma diferença relativamente pequena entre os volumes de manifestações favoráveis a cada candidato. A contagem, no entanto, representa a repercussão nas redes sociais e não uma pesquisa representativa da intenção de voto ou da opinião de todo o eleitorado.

Na avaliação da Bites, o debate teve repercussão concentrada em dois eixos: a morte de Ana Clara e a declaração de Lula sobre a polícia. A consultoria também aponta que a circulação do trecho envolvendo o presidente, impulsionada por Nikolas Ferreira, ganhou grande alcance na reta final da campanha.