Datafolha: Flávio Bolsonaro tem 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula

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O senador tem 48% e o presidente, 47% das intenções de voto, segundo levantamento realizado nos dias 23 e 24 de outubro, antes do segundo turno

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O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 51% contra 49% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, segundo a nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições.

Em relação ao levantamento anterior, Flávio oscilou um ponto percentual para cima, enquanto Lula variou um ponto para baixo. Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são utilizados pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da disputa.

Considerando a margem de erro, os dois candidatos estão em situação de empate técnico. A diferença de dois pontos percentuais entre eles está dentro do intervalo de variação previsto pela pesquisa.

Na pesquisa estimulada, que considera as respostas dos eleitores a partir da apresentação dos nomes dos candidatos, Flávio aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Lula tem 47%. Os votos brancos e nulos somam 3%, e 2% dos entrevistados estão indecisos.

Votos válidos por propensão ao comparecimento

O Datafolha também calculou os votos válidos considerando a propensão dos eleitores a comparecer às urnas, com o objetivo de estimar o impacto da abstenção no resultado do segundo turno. O modelo estatístico leva em conta a distância entre a residência e o local de votação, além do comparecimento declarado no primeiro turno.

Entre os eleitores com alta propensão a votar, que correspondem a 76% dos entrevistados, Flávio Bolsonaro tem 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.

Já no grupo com baixa ou média propensão ao comparecimento, que representa 24% dos entrevistados, Lula aparece com 52%, enquanto Flávio registra 48%. Esse segmento reúne eleitores que não votaram no primeiro turno, que moram longe do local de votação ou que se enquadram nas duas situações.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista com os nomes dos candidatos, Flávio Bolsonaro tem 47% das intenções de voto, ante 45% de Lula. O senador oscilou um ponto percentual para cima em relação ao levantamento anterior, enquanto o presidente manteve o mesmo percentual.

Outras respostas somam 1%. Brancos, nulos e eleitores que não escolheram nenhum candidato representam 3%, enquanto 4% estão indecisos.

Intenção de voto por perfil do eleitor

O levantamento também identificou diferenças nas intenções de voto conforme o perfil dos entrevistados.

Flávio Bolsonaro tem vantagem entre os homens, com 56% contra 44% de Lula, e entre os eleitores de 35 a 44 anos, com 54% a 46%. O senador também lidera entre quem tem ensino médio ou superior, com 55% a 45%, entre os evangélicos, com 70% a 30%, e nas regiões Sul, com 65% a 35%, e Sudeste, com 55% a 45%.

Lula aparece à frente entre as mulheres, com 54% contra 46% de Flávio, e entre os jovens de 16 a 24 anos, também com 54% a 46%. O presidente tem vantagem entre eleitores com ensino fundamental, com 60% a 40%, entre os católicos, com 56% a 44%, e no Nordeste, onde registra 67% contra 33% do adversário.

Rejeição

Os índices de rejeição dos dois candidatos são semelhantes. Lula tem 46%, enquanto Flávio Bolsonaro registra 45%. Outros 2% dos entrevistados afirmam rejeitar ambos, e 6% dizem não rejeitar nenhum dos dois.

Decisão do voto e motivação

Segundo o Datafolha, 95% dos eleitores afirmam estar totalmente decididos sobre o voto, enquanto 5% dizem que ainda podem mudar de escolha.

Entre os eleitores de Lula, 96% afirmam estar decididos e 3% admitem a possibilidade de mudar o voto. No grupo de Flávio Bolsonaro, 95% dizem ter definido a escolha, enquanto 5% ainda podem mudar de candidato.

A pesquisa também perguntou por que os eleitores escolheram cada candidato. Entre os que votam em Flávio Bolsonaro, 67% afirmam considerá-lo a melhor opção, enquanto 21% dizem votar nele para derrotar Lula.

Entre os eleitores do presidente, 82% afirmam escolhê-lo por considerá-lo o melhor candidato, enquanto 10% dizem votar nele para derrotar o adversário.

Avaliação do debate da Globo

O Datafolha também avaliou a percepção dos eleitores sobre o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro exibido pela TV Globo na sexta-feira (23). Para 36% dos entrevistados, Lula teve o melhor desempenho, mesmo percentual dos que apontaram Flávio Bolsonaro.

Outros 3% consideraram que os dois tiveram bom desempenho, enquanto 4% afirmaram que nenhum dos candidatos se saiu melhor. Não souberam responder 21%.

Apesar da repercussão do confronto, 98% dos eleitores afirmaram que não mudaram o voto após o debate. Apenas 2% disseram ter alterado a escolha.

A maioria dos entrevistados, 54%, afirmou ter assistido ao debate, inteiro ou parcialmente. Desse total, 28% disseram ter acompanhado a transmissão completa e 26% assistiram a uma parte. Outros 46% não viram o confronto.

Levantamento

A pesquisa foi realizado entre os dias 23 e 24 de outubro, com 4.050 entrevistados em 124 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09540/2026.



