Cinco estados e o Distrito Federal definem governos no segundo turno neste domingo (25)

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Levantamentos apontam vantagem para candidatos em parte das disputas, enquanto o estado do Rio Grande do Norte tem cenário de equilíbrio

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Além da Presidência da República, eleitores de cinco estados e do Distrito Federal voltam às urnas neste domingo (25) para escolher os governadores no segundo turno das eleições de 2026. As disputas ocorrem no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal. As pesquisas mais recentes disponíveis da Quaest e do Datafolha apontam vantagem numérica de alguns candidatos, enquanto outras disputas apresentam diferenças menores entre os concorrentes.

Acre: Mailza Assis lidera contra Alan Rick

A governadora Mailza Assis (PP), candidata à reeleição, aparece com 49% das intenções de voto, contra 32% do senador Alan Rick (Republicanos), segundo pesquisa Quaest divulgada em 13 de outubro. No primeiro turno, Mailza recebeu 49,76% dos votos válidos, enquanto Alan Rick obteve 32,27%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 9%, e 10% estão indecisos.

Amazonas: Omar Aziz aparece à frente de Maria do Carmo

O senador Omar Aziz (PSD) registra 51% das intenções de voto, contra 37% da empresária Professora Maria do Carmo (PL), segundo pesquisa Quaest divulgada em 13 de outubro. No primeiro turno, Aziz recebeu 40,63% dos votos válidos, enquanto Maria do Carmo teve 24,49%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar representam 6%, mesmo percentual dos indecisos.

Espírito Santo: Lorenzo Pazolini disputa com Ricardo Ferraço

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) registra 56,5% dos votos válidos, contra 43,5% do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição, segundo pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro. No primeiro turno, Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos, enquanto Ferraço recebeu 34,06%.

Rio Grande do Norte: Allyson Bezerra e Cadu Xavier equilibrados

O ex-prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (União Brasil) aparece com 45% das intenções de voto, contra 42% do ex-secretário estadual da Fazenda Cadu Xavier (PT), conhecido como Cadu de Lula, segundo pesquisa Quaest divulgada em 13 de outubro. No primeiro turno, Allyson recebeu 36,94% dos votos válidos, enquanto Cadu teve 36,16%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 7%, e 6% estão indecisos.

Tocantins: Vicentinho Júnior à frente de Professora Dorinha

O deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) registra 49% das intenções de voto, contra 42% da senadora Professora Dorinha (União Brasil), segundo pesquisa Quaest divulgada em 14 de outubro. No primeiro turno, Dorinha terminou na frente, com 45,52% dos votos válidos, enquanto Vicentinho recebeu 43,94%. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 4%, e 5% estão indecisos.

Distrito Federal: Celina Leão lidera contra Leandro Grass

A governadora Celina Leão (PP), candidata à reeleição, registra 59% dos votos válidos, contra 41% do deputado distrital Leandro Grass (PT), segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (24). No primeiro turno, Celina recebeu 49,93% dos votos válidos, enquanto Grass obteve 34,47%. A margem de erro é de dois pontos percentuais na amostra total e de três pontos no cálculo dos votos válidos.

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