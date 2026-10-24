Carreata da direita cruza o Recife de Norte a Sul em ato de encerramento da campanha presidencial
Mendonça Filho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, participou do ato ao lado do coronel Alberto Feitosa e do coronel Meira
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Uma carreata da direita percorreu o Recife de Norte a Sul neste sábado (24), véspera do 2º turno da eleição para presidente, em um dos atos de mobilização pelo encerramento da campanha na capital pernambucana.
A mobilização saiu do Parque da Macaxeira, na Zona Norte, e seguiu até o bairro do Pina, na Zona Sul.
O deputado federal Mendonça Filho, coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro em Pernambuco, participou do ato ao lado dos deputados coronel Alberto Feitosa e coronel Meira, além de Carlos Sant'Anna.
A agenda de mobilizações continua neste sábado, com eventos da direita em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, municípios do Agreste.
Outras atividades também estão previstas em cidades de todas as regiões de Pernambuco.