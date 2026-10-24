'Bolsa-farelo' e voto contra a Constituição, debate provoca alta em buscas no Google

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Google Trends registrou alta nas buscas por declarações antigas, histórico dos candidatos e checagem de informações durante o debate

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Enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) trocavam acusações no debate da TV Globo, internautas recorriam ao Google para investigar declarações, recuperar episódios antigos e buscar informações sobre os candidatos. Dados do Google Trends mostram uma alta expressiva nas pesquisas relacionadas ao confronto, com destaque para temas que também alimentaram a disputa entre as campanhas nas redes sociais.

Entre as buscas que ganharam força apareceu "Lula votou contra a Constituição de 1988", com mais de 20 mil pesquisas e uma alta de 1000%. O assunto também foi explorado pelo perfil de Flávio no X, que compartilhou uma publicação associando o voto contrário do PT à Constituição à criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Do outro lado, "Flávio chamou o Bolsa Família de bolsa-farelo" superou 2 mil buscas. A expressão remete a uma publicação antiga do senador, recuperada durante a campanha de Lula para confrontar suas posições sobre o programa social.

O interesse ultrapassou as acusações políticas. "Como Lula perdeu o dedo" registrou mais de 10 mil pesquisas, enquanto "idade Flávio Bolsonaro" passou de 5 mil e "idade do Lula" superou 2 mil. A busca por "vice do Flávio Bolsonaro" também apareceu em alta, com mais de mil consultas.

Termos como "whisky Macallan", "mãe da Ana Clara" e "ilha do Richarlison" registraram mais de 5 mil pesquisas cada.

A procura por verificação também chamou atenção: "fato ou fake" ultrapassou 200 mil buscas e "checagem de fatos debate" superou 100 mil. O movimento ocorreu em paralelo à publicação de cortes e conteúdos das campanhas, que disputavam nas redes a interpretação das falas dos candidatos.

Outras pesquisas revelaram o interesse dos eleitores em comparar o histórico das duas administrações. "Lula investiu no agro" ultrapassou 5 mil buscas, enquanto "qual governo mais investiu em infraestrutura" e "quem criou o Bolsa Família" superaram mil consultas cada. Também ganharam força questionamentos sobre qual governo elevou o benefício social para R$ 600, tema abordado no confronto entre os candidatos.