Atos pró-Lula reúnem apoiadores no Recife e na RMR no último dia de campanha
Caminhada em apoio ao presidente saiu da Praça do Derby em direção ao Marco Zero, no último grande ato de apoio antes da votação deste domingo (25)
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Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição na Presidência da República, participaram de mobilizações no Recife e na Região Metropolitana (RMR) neste sábado (24), último dia de campanha antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo (25). As atividades incluíram caminhada e manifestações culturais, organizadas por aliados e movimentos ligados às duas candidaturas.
Apoiadores de Lula participaram de atos e manifestações ao longo do sábado. O principal deles começou às 14h, na Praça do Derby, de onde os participantes seguiram em caminhada em direção ao Marco Zero. O ato reuniu aliados políticos do presidente, representantes de movimentos trabalhistas e estudantis e integrantes de outros movimentos sociais.
Entre as lideranças políticas presentes nas mobilizações estavam os petistas João Paulo, Rosa Amorim, Carlos Veras, Eugênia Lima e Dani Portela, além do deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL). A caminhada foi organizada como o último grande ato de apoio à candidatura de Lula na capital pernambucana antes da votação.
A programação começou ainda de madrugada, com a corrida Corre com Lula, no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Às 5h, a Praça Duque de Caxias, em Casa Caiada, Olinda, recebeu uma mobilização esportiva do grupo Atletas com Lula.
Pela manhã, o Mercado de Casa Amarela recebeu o ato Jornalistas pela Democracia, anunciado como uma ação de orientação sobre desinformação. Também houve o passeio ciclístico Pedal Lula Livre, no Parque da Jaqueira, e uma caminhada de vira-voto organizada pela Brigada Bonsucesso, em Olinda. A mobilização Negras/os com Lula promoveu pintura de camisas e panfletagem no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes.
No início da tarde, a programação incluiu a Barqueata da Virada pelo Capibaribe, com concentração no Jardim do Baobá, no bairro das Graças, e destino ao Marco Zero. A agenda também previa um ato cultural na Rua Padre Roma, em Jaboatão.
No Recife Antigo, o cortejo Cultura com Lula foi anunciado para as 16h13, com concentração na estátua de Chico Science, na Rua da Moeda. A programação previa a participação de artistas, maracatus e representantes da cultura popular.
Outras atividades previstas para o fim da tarde incluíram o Cinema Sem-Teto pela Democracia e por Lula, no Compaz Alto Santa Terezinha e uma caminhada das comunidades do Bode e Jardim Beira Rio, com concentração em frente ao restaurante Dobradinha do Régis, no Pina.
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