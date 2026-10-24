Atos pró-Lula reúnem apoiadores no Recife e na RMR no último dia de campanha

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Caminhada em apoio ao presidente saiu da Praça do Derby em direção ao Marco Zero, no último grande ato de apoio antes da votação deste domingo (25)

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Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição na Presidência da República, participaram de mobilizações no Recife e na Região Metropolitana (RMR) neste sábado (24), último dia de campanha antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo (25). As atividades incluíram caminhada e manifestações culturais, organizadas por aliados e movimentos ligados às duas candidaturas.

Apoiadores de Lula participaram de atos e manifestações ao longo do sábado. O principal deles começou às 14h, na Praça do Derby, de onde os participantes seguiram em caminhada em direção ao Marco Zero. O ato reuniu aliados políticos do presidente, representantes de movimentos trabalhistas e estudantis e integrantes de outros movimentos sociais.

Entre as lideranças políticas presentes nas mobilizações estavam os petistas João Paulo, Rosa Amorim, Carlos Veras, Eugênia Lima e Dani Portela, além do deputado federal eleito Jones Manoel (PSOL). A caminhada foi organizada como o último grande ato de apoio à candidatura de Lula na capital pernambucana antes da votação.

A programação começou ainda de madrugada, com a corrida Corre com Lula, no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Às 5h, a Praça Duque de Caxias, em Casa Caiada, Olinda, recebeu uma mobilização esportiva do grupo Atletas com Lula.

Pela manhã, o Mercado de Casa Amarela recebeu o ato Jornalistas pela Democracia, anunciado como uma ação de orientação sobre desinformação. Também houve o passeio ciclístico Pedal Lula Livre, no Parque da Jaqueira, e uma caminhada de vira-voto organizada pela Brigada Bonsucesso, em Olinda. A mobilização Negras/os com Lula promoveu pintura de camisas e panfletagem no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes.

No início da tarde, a programação incluiu a Barqueata da Virada pelo Capibaribe, com concentração no Jardim do Baobá, no bairro das Graças, e destino ao Marco Zero. A agenda também previa um ato cultural na Rua Padre Roma, em Jaboatão.

No Recife Antigo, o cortejo Cultura com Lula foi anunciado para as 16h13, com concentração na estátua de Chico Science, na Rua da Moeda. A programação previa a participação de artistas, maracatus e representantes da cultura popular.

Outras atividades previstas para o fim da tarde incluíram o Cinema Sem-Teto pela Democracia e por Lula, no Compaz Alto Santa Terezinha e uma caminhada das comunidades do Bode e Jardim Beira Rio, com concentração em frente ao restaurante Dobradinha do Régis, no Pina.