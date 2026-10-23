Flávio pede cassação da chapa de Lula por uso eleitoral de rádio pública

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Campanha de Flávio Bolsonaro pede ao TSE a cassação do registro de Lula por suposto uso eleitoral da Rádio Nacional e solicita investigação

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A campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato de oposição à Presidência, voltou a pedir ao corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cuêva, a cassação do registro de candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dessa vez, o candidato do PL acusa o petista de uso eleitoral da Rádio Nacional.

Na petição, protocolada nesta sexta-feira, 23, também defende investigação contra a presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, e o apresentador do programa "Alô Alô Brasil", Agostinho Luiz Teixeira.

A defesa de Flávio pede ainda que sejam coletados o contrato do jornalista com a estatal, o roteiro do programa, suas gravações integrais e a relação das emissoras que o transmitiram. O objetivo é que o material seja enviado ao Ministério Público Eleitoral (MPE) para que seja feita investigação sobre abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação oficiais.

O documento também lista uma série de ocasiões em que Teixeira utilizou os microfones da rádio pública para replicar discurso similar ao da campanha de Lula. Na última terça-feira, 20, ele sugeriu durante a programação da manhã, que, se eleito, Flávio poderia rever o Bolsa Família.

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"Então, propor uma regra de transição de em dois anos você tirar as pessoas do Bolsa Família, tá claro pra mim o que tá sendo proposto aqui. ... É o mesmo procedimento que foi adotado por Jair Messias Bolsonaro. Alguém se escandaliza com isso? Agora, soberanamente, você eleitor decide o que você quer. ... Tá sendo informado, faltando cinco dias e você vai escolher soberanamente no próximo domingo quem você quer como presidente da República do Brasil."

No mesmo dia, citou o decreto de Lula que antecipou parcelas do benefício social. Também atacou Flávio ao dizer que a política ambiental do senador seria a de "liberar geral" para o desmatamento.

"Só sobre o Bolsa Família, o importante é que o Governo Federal antecipou os pagamentos do Bolsa Família de outubro .... A parcela deste mês será a primeira com o novo piso de R$ 691,00. Segundo o Governo Federal, a antecipação dos pagamentos busca reduzir os impactos do Super El Niño sobre as famílias mais vulneráveis. ... O candidato Flávio Bolsonaro ontem no Pará disse que vai liberar geral, hein? Liberar geral as regras aí de preservação do meio ambiente ... e ele fala disso, né, de liberar, de acabar com os controles de preservação do meio ambiente ..."

Ele também afirmou que o pacote de R$ 250m bilhões em cortes citado por Flávio impactaria diretamente o Bolsa Família e o orçamento da educação.

"... ele fala assim, eu vou abrir minhas contas, vou abrir, pronto, acho que eu tenho medo de abrir as contas, abro mesmo, vou abrir as contas bancárias, vou liberar o sigilo telefônico, ... e podia explicar de lambuja como é que ele vai cortar R$ 250 bilhões do orçamento do governo federal ... saber onde vai cortar, né, onde que vai cortar, no Bolsa Família, parece que é, parece que é, na aposentadoria, parece que é também, parece que é, na saúde, tá parecendo também que é e na educação também, se não é, tem que dizer ..."

A petição cita ainda outros episódios em que a rádio tratou de temas centrais na campanha de Lula, como o fim da escala 6x1, aprovado pelo Congresso com o apoio do Palácio do Planalto. Na programação da Rádio nacional, o apresentador tratou a proposta como "uma das vitrines da campanha do presidente Lula à reeleição".

Há ainda menções elogiosas ao petista ao dizer que "o presidente Lula tem toda razão" em ter assinado medida provisória para proibir apostas e cassinos online. Sobre o mesmo tema, o apresentador afirmou que "no governo Bolsonaro não se fez nada, não havia nenhuma regulamentação".