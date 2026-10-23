Debate da Globo: O que Lula e Flávio Bolsonaro falaram sobre Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Candidatos à Presidência discutiram propostas para diferentes regiões do Brasil e citaram o estado ao abordar investimentos em infraestrutura

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) mencionaram Pernambuco durante o debate da TV Globo realizado nesta sexta-feira (23). Mediado pelo jornalista César Tralli, esse marca o último encontro entre os candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25).

As referências ao estado apareceram durante a discussão sobre infraestrutura e o escoamento da produção brasileira. O debate abordou questões relacionadas às diferentes regiões do país, com perguntas sobre temas como salário mínimo, agronegócio, aposentadoria e saneamento básico.

Flávio promete concluir Transnordestina

Ao responder a uma pergunta sobre investimentos em infraestrutura para ampliar as exportações e reduzir os custos de transporte, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende investir na expansão da malha ferroviária brasileira e concluir a Ferrovia Transnordestina.

"Eu vou concluir a Transnordestina, que é para escoar produção do nosso país para os portos de Suape, no Pernambuco, e também para o Porto de Pecém", declarou.

Na mesma resposta, Flávio defendeu a construção de outros trechos ferroviários, investimentos em concessões rodoviárias e a ampliação da infraestrutura de internet, que, segundo ele, também deve ser tratada como parte da estrutura necessária ao desenvolvimento do país.

Apuração AO VIVO das Eleições 2026 com Igor Maciel

Lula cita obras de infraestrutura

Ao defender as ações de seus governos para o desenvolvimento do Nordeste, Lula afirmou que a região recebeu investimentos em infraestrutura, educação e indústria. O presidente citou a instalação de fábricas automobilísticas em estados nordestinos e mencionou diretamente Pernambuco.

"Levamos indústria automobilística pra Pernambuco. Levamos indústria automobilística que você tirou da Bahia, nós levamos outra pra Bahia. Levamos pro Ceará", declarou Lula, ao responder às críticas de Flávio Bolsonaro sobre a situação da região.

Na mesma resposta, o presidente mencionou a construção de hospitais, a ampliação da rede federal de ensino e a instalação de instituições de pesquisa no Nordeste. Lula também destacou a importância de garantir tratamento igualitário à região em relação às demais partes do país.

Antes, ao questionar o adversário sobre as propostas para a região, Lula havia citado a Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco e a expansão de universidades e institutos federais.

"Levamos desenvolvimento pro Nordeste. A Transnordestina, levamos a transposição do Rio São Francisco, que é hoje a maior obra hídrica em funcionamento no mundo", disse o presidente.

Lula também afirmou que ainda faltam etapas para concluir obras relacionadas à transposição do São Francisco e mencionou investimentos em tecnologia e educação, como a instalação de supercomputadores e a ampliação do ensino superior.

Flávio cita Raquel Lyra e promete parceria com Pernambuco

Durante a discussão sobre o Nordeste, Flávio Bolsonaro citou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), ao afirmar que pretende trabalhar em parceria com gestores estaduais de diferentes partidos caso seja eleito presidente da República.

"Eu vou ser presidente do Brasil. Vou governar inclusive para você. Eu vou governar para o Nordeste, vou governar inclusive em parceria com os governadores que não são aliados meus políticos", afirmou o candidato do PL.

Na sequência, Flávio mencionou diretamente Pernambuco e disse que pretende se reunir com Raquel Lyra para discutir ações de combate ao crime organizado e investimentos em infraestrutura.

"Eu já dei o exemplo aqui de Pernambuco. Vai ser uma grande honra sentar com a governadora Raquel Lyra para ajudar os nossos irmãos pernambucanos, junto com a governadora, a combater o crime organizado e levar as obras que precisam para lá", declarou.

Vale lembrar que a governadora Raquel Lyra não declarou apoio a nenhum dos candidatos à Presidência no segundo turno.