Debate da Globo: O que Lula e Flávio Bolsonaro falaram sobre Pernambuco
Candidatos à Presidência discutiram propostas para diferentes regiões do Brasil e citaram o estado ao abordar investimentos em infraestrutura
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) mencionaram Pernambuco durante o debate da TV Globo realizado nesta sexta-feira (23). Mediado pelo jornalista César Tralli, esse marca o último encontro entre os candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25).
As referências ao estado apareceram durante a discussão sobre infraestrutura e o escoamento da produção brasileira. O debate abordou questões relacionadas às diferentes regiões do país, com perguntas sobre temas como salário mínimo, agronegócio, aposentadoria e saneamento básico.
Flávio promete concluir Transnordestina
Ao responder a uma pergunta sobre investimentos em infraestrutura para ampliar as exportações e reduzir os custos de transporte, Flávio Bolsonaro afirmou que pretende investir na expansão da malha ferroviária brasileira e concluir a Ferrovia Transnordestina.
"Eu vou concluir a Transnordestina, que é para escoar produção do nosso país para os portos de Suape, no Pernambuco, e também para o Porto de Pecém", declarou.
Na mesma resposta, Flávio defendeu a construção de outros trechos ferroviários, investimentos em concessões rodoviárias e a ampliação da infraestrutura de internet, que, segundo ele, também deve ser tratada como parte da estrutura necessária ao desenvolvimento do país.
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Lula cita obras de infraestrutura
Ao defender as ações de seus governos para o desenvolvimento do Nordeste, Lula afirmou que a região recebeu investimentos em infraestrutura, educação e indústria. O presidente citou a instalação de fábricas automobilísticas em estados nordestinos e mencionou diretamente Pernambuco.
"Levamos indústria automobilística pra Pernambuco. Levamos indústria automobilística que você tirou da Bahia, nós levamos outra pra Bahia. Levamos pro Ceará", declarou Lula, ao responder às críticas de Flávio Bolsonaro sobre a situação da região.
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Na mesma resposta, o presidente mencionou a construção de hospitais, a ampliação da rede federal de ensino e a instalação de instituições de pesquisa no Nordeste. Lula também destacou a importância de garantir tratamento igualitário à região em relação às demais partes do país.
Antes, ao questionar o adversário sobre as propostas para a região, Lula havia citado a Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco e a expansão de universidades e institutos federais.
"Levamos desenvolvimento pro Nordeste. A Transnordestina, levamos a transposição do Rio São Francisco, que é hoje a maior obra hídrica em funcionamento no mundo", disse o presidente.
Lula também afirmou que ainda faltam etapas para concluir obras relacionadas à transposição do São Francisco e mencionou investimentos em tecnologia e educação, como a instalação de supercomputadores e a ampliação do ensino superior.
Flávio cita Raquel Lyra e promete parceria com Pernambuco
Durante a discussão sobre o Nordeste, Flávio Bolsonaro citou a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), ao afirmar que pretende trabalhar em parceria com gestores estaduais de diferentes partidos caso seja eleito presidente da República.
"Eu vou ser presidente do Brasil. Vou governar inclusive para você. Eu vou governar para o Nordeste, vou governar inclusive em parceria com os governadores que não são aliados meus políticos", afirmou o candidato do PL.
Na sequência, Flávio mencionou diretamente Pernambuco e disse que pretende se reunir com Raquel Lyra para discutir ações de combate ao crime organizado e investimentos em infraestrutura.
"Eu já dei o exemplo aqui de Pernambuco. Vai ser uma grande honra sentar com a governadora Raquel Lyra para ajudar os nossos irmãos pernambucanos, junto com a governadora, a combater o crime organizado e levar as obras que precisam para lá", declarou.
Vale lembrar que a governadora Raquel Lyra não declarou apoio a nenhum dos candidatos à Presidência no segundo turno.