Alceu Valença repudia uso de sua música "Anunciação" em vídeo de ato bolsonarista no Recife

Cantor afirma que não autorizou utilização da obra em publicação de Gilson Machado Filho e do Bloco do 22; vídeo segue no Instagram

por Ryann Albuquerque
Alceu Valença repudia uso de sua música "Anunciação" em vídeo de ato bolsonarista no Recife
Alceu Valença

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O cantor e compositor Alceu Valença repudiou o uso não autorizado da música “Anunciação” em um vídeo publicado nas redes sociais de Gilson Machado Filho, vereador do Recife, eleito deputado estadual por Pernambuco, em colaboração com o perfil do Bloco do 22.

O conteúdo divulga imagens de um ato político realizado na quinta-feira (22), na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em apoio ao candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Em nota de repúdio, Alceu e sua representação afirmaram que não autorizaram a utilização da obra no material de caráter político. Até esta sexta-feira (23), o vídeo permanecia publicado no Instagram, apesar da manifestação do artista, que informou ter denunciado o conteúdo à plataforma e exigiu sua retirada imediata.

“Não houve autorização para a utilização da obra nesse material de caráter político. Sua inclusão no vídeo não representa apoio, participação ou qualquer vínculo de Alceu com o evento ou seus organizadores”, diz o comunicado.

A nota também destaca que o artista já manifestou publicamente apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo a representação, associar a música à divulgação de um ato ligado à candidatura adversária pode levar o público a uma interpretação equivocada sobre o posicionamento político do cantor.

“Independentemente de diferenças políticas, a obra e a vontade de um artista devem ser respeitadas”, acrescenta o texto.

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Vídeo divulga ato com Nikolas Ferreira

O material questionado mostra o evento realizado em Boa Viagem, que reuniu apoiadores de Flávio Bolsonaro e lideranças políticas da direita. A mobilização contou com a presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), reeleito em 2026 com a maior votação do país.

O chamado Bloquinho do 22 foi organizado como parte da mobilização de apoiadores do candidato do PL na reta final da campanha presidencial. A concentração ocorreu na Pracinha de Boa Viagem, com percurso até o Parque Dona Lindu.

Na manifestação, Nikolas Ferreira fez críticas a adversários políticos e defendeu a candidatura de Flávio Bolsonaro, que disputa o segundo turno contra Lula no próximo domingo (25).

JAILTON JR./JC IMAGEM
Evento "Bloquinho do 22" liderado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) levou apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL) para Boa Viagem. - JAILTON JR./JC IMAGEM

Artista pede retirada do conteúdo

Além de repudiar o uso da música, Alceu Valença pediu que os responsáveis deixem de utilizar a obra sem autorização. O comunicado também orienta os usuários a denunciarem a publicação caso tenham acesso ao vídeo.

“Não assista, curta, comente ou compartilhe, para não ampliar seu alcance”, recomenda a nota.

Até a publicação desta matéria, não havia informação sobre a retirada do vídeo do Instagram. Também não há, no comunicado divulgado pelo artista, indicação de eventual medida judicial relacionada ao caso.

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Ryann Albuquerque

Jornalista em formação pela UFPE e repórter do JC. Atua na produção de reportagens para web e impresso, com foco em Política, Economia e temas sociais. Tem passagem pela Folha de Pernambuco e experiência em projetos de comunicação da UFPE.

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