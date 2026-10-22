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Política | Notícia

Revista relata festa de Flávio Bolsonaro em lancha com lobistas e prostitutas durante a pandemia; senador ainda não se pronunciou

Segundo a Piauí, encontro em Brasília foi organizado por empresários interessados em negociar a venda de vacinas ao governo federal

Por JC Publicado em 22/10/2026 às 17:27
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Revista relata festa de Flávio Bolsonaro em lancha com lobistas e prostitutas durante a pandemia; senador ainda não se pronunciou

Segundo a Piauí, encontro em Brasília foi organizado por empresários interessados em negociar a venda de vacinas ao governo federal

Por JC Publicado em 22/10/2026 às 17:27
Candidato Flávio Bolsonaro (PL) em fala durante debate da Band
Candidato Flávio Bolsonaro (PL) em fala durante debate da Band - MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

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O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) teria participado de uma confraternização em uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, em julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19. O evento teria reunido lobistas e três prostitutas vindas de São Paulo, segundo reportagem publicada pela revista piauí na quarta-feira (21).

De acordo com a publicação, a festa foi organizada pelos empresários Danilo Berndt Trento e Francisco Maximiano, ligados à Precisa Medicamentos. Os dois buscavam estreitar relações com integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL) para viabilizar um negócio envolvendo a vacina indiana Covaxin, produzida pela Bharat Biotech, empresa que afirmavam representar.

A reportagem aponta que o encontro foi realizado com o auxílio do agente de viagens Raphael Barão e contou com um churrasco a bordo da embarcação. Flávio teria ido acompanhado de Alexandre Santini, seu amigo e sócio à época em uma loja de chocolates. O estabelecimento foi associado às investigações sobre um suposto esquema de rachadinha envolvendo o senador.

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Candidato Flávio Bolsonaro (PL) em fala durante debate da Band - MARINA UEZIMA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

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O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) teria participado de uma confraternização em uma lancha no Lago Paranoá, em Brasília, em julho de 2020, durante a pandemia de Covid-19. O evento teria reunido lobistas e três prostitutas vindas de São Paulo, segundo reportagem publicada pela revista piauí na quarta-feira (21).

De acordo com a publicação, a festa foi organizada pelos empresários Danilo Berndt Trento e Francisco Maximiano, ligados à Precisa Medicamentos. Os dois buscavam estreitar relações com integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL) para viabilizar um negócio envolvendo a vacina indiana Covaxin, produzida pela Bharat Biotech, empresa que afirmavam representar.

A reportagem aponta que o encontro foi realizado com o auxílio do agente de viagens Raphael Barão e contou com um churrasco a bordo da embarcação. Flávio teria ido acompanhado de Alexandre Santini, seu amigo e sócio à época em uma loja de chocolates. O estabelecimento foi associado às investigações sobre um suposto esquema de rachadinha envolvendo o senador.

Ainda conforme a revista, a confraternização ocorreu entre 10h30 e 15h. Durante o evento, teria sido registrada uma despesa de R$ 1.949 em um restaurante. A publicação também relata que Flávio desceu à cabine da lancha acompanhado de uma das mulheres presentes e que, ao término do encontro, Trento teria dado ao senador um relógio Rolex.

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Relação com o caso Covaxin

Trento, Maximiano e Barão foram investigados pela CPI da Covid, no Senado, sob suspeita de lavagem de dinheiro, acusação que eles negam. Durante os trabalhos da comissão, Flávio saiu em defesa da Precisa Medicamentos e elogiou Emanuela Medrades, diretora da empresa.

A negociação para a compra da Covaxin provocou desgaste para o governo Bolsonaro em 2021. Naquele período, Luis Ricardo Miranda, então chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, relatou ao Ministério Público ter sofrido pressão fora do habitual para assinar o contrato de aquisição do imunizante. A compra acabou suspensa.

Segundo a piauí, cerca de três meses após a festa, Flávio também teria facilitado uma reunião entre Maximiano e Gustavo Montezano, então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo seria discutir financiamento para um novo negócio do empresário na área de telecomunicações.

Quando surgiram informações sobre sua relação com Maximiano, em reportagem da revista Veja, Flávio afirmou que não possuía vínculos comerciais ou financeiros com o empresário.

Outro lado

Flávio Bolsonaro não comentou o conteúdo da reportagem da piauí. Procurados pela revista, Danilo Trento e Francisco Maximiano também não se manifestaram.

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Ainda conforme a revista, a confraternização ocorreu entre 10h30 e 15h. Durante o evento, teria sido registrada uma despesa de R$ 1.949 em um restaurante. A publicação também relata que Flávio desceu à cabine da lancha acompanhado de uma das mulheres presentes e que, ao término do encontro, Trento teria dado ao senador um relógio Rolex.

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A negociação para a compra da Covaxin provocou desgaste para o governo Bolsonaro em 2021. Naquele período, Luis Ricardo Miranda, então chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, relatou ao Ministério Público ter sofrido pressão fora do habitual para assinar o contrato de aquisição do imunizante. A compra acabou suspensa.

Segundo a piauí, cerca de três meses após a festa, Flávio também teria facilitado uma reunião entre Maximiano e Gustavo Montezano, então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O objetivo seria discutir financiamento para um novo negócio do empresário na área de telecomunicações.

Quando surgiram informações sobre sua relação com Maximiano, em reportagem da revista Veja, Flávio afirmou que não possuía vínculos comerciais ou financeiros com o empresário.

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