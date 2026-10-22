Professora Dorinha e Vicentinho Júnior disputam o governo do Tocantins no segundo turno

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Mais de 1,1 milhão de eleitores estão aptos a votar neste domingo (25); candidatos tiveram diferença de apenas 1,58 ponto percentual no primeiro turno

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Os eleitores do Tocantins voltam às urnas neste domingo (25) para escolher o próximo governador do estado. A disputa no segundo turno será entre a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB).

No primeiro turno, Dorinha ficou em primeiro lugar, com 45,52% dos votos válidos, o equivalente a 386.260 votos. Vicentinho Júnior obteve 43,94%, com 372.848 votos. A diferença entre os dois foi de 13.412 votos.

Professora Dorinha, cujo nome é Maria Auxiliadora Seabra Rezende, tem 62 anos e é natural de Goiânia (GO). Senadora pelo Tocantins, ela também foi deputada federal por três mandatos e secretária estadual de Educação entre 1998 e 2009.

Vicentinho Júnior tem 41 anos, é empresário e está no terceiro mandato como deputado federal pelo Tocantins. Ele também atuou como secretário estadual no governo de Wanderlei Barbosa, atual governador do estado. Assim como Dorinha, nasceu em Goiânia (GO).

Segundo dados divulgados pela Agência Brasil, 1.182.307 eleitores estão aptos a votar no Tocantins neste segundo turno.

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