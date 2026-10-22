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Política | Notícia

Nunes Marques manda Meta entregar relatório sobre 'Exército do Lula' em até 24h

Objetivo do procedimento é permitir o confronto entre o plano de conformidade entregue à Justiça Eleitoral e as medidas efetivamente adotadas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/10/2026 às 19:36
Ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) - FELLIPE SAMPAIO/STF

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, determinou que a Meta apresente um relatório técnico em até 24h detalhando a atuação do canal de WhatsApp "Exército do Lula", administrado pelo deputado André Janones (Rede-MG). A decisão foi proferida nesta quinta-feira, 22, e atende a um pedido da campanha do candidato Flávio Bolsonaro (PL).

Como presidente do TSE, Nunes Marques é responsável por acompanhar o cumprimento dos deveres assumidos pelas plataformas. A resolução que atribuiu ao ministro esse papel foi aprovada neste ano.

Segundo o ministro, o objetivo do procedimento é permitir o confronto entre o plano de conformidade entregue à Justiça Eleitoral e as medidas efetivamente adotadas. "Saber o que foi examinado, com que critério e com que resultado é pressuposto de qualquer juízo sobre a aderência ao plano, e essa informação está em poder do provedor", observou Nunes Marques.

Na ação, a campanha de Flávio sustenta que as ordens emitidas por Janones no canal "Exército do Lula" (de hashtags em horário marcado, comentários e textos prontos) configuram comportamento coordenado e são cumpridas no Instagram, no Facebook e no Threads.

O ministro exigiu que a Meta informe como diferencia a mobilização lícita de apoiadores e redes de perfis falsos.

A campanha de Flávio também reclamou ao TSE que o canal orientou seus inscritos a pesquisar no Google a expressão "Bolsonaro mandou matar Lula" e a elevar hashtags no X. Com base nisso, pediu que a supervisão seja estendida ao Google e ao X.

O relatório deve apresentar, entre outros pontos:

- Identificação de comportamento coordenado;

- Análise dos padrões de engajamento e distribuição;

- Avaliação dos conteúdos à luz das práticas de prevenção à desinformação;

- Padrões de sincronização, replicação, engajamento e circulação de conteúdos entre o canal e outras redes sociais.

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