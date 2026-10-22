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Política | Notícia

Lula pede divulgação simultânea de sigilos através do TSE

A campanha de Lula pede que o TSE seja o responsável pela divulgação dos documentos para atuar como um "terceiro imparcial"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 22/10/2026 às 22:13
Candidato à reeleição, Lula (PT), durante fala no debate da Band
Candidato à reeleição, Lula (PT), durante fala no debate da Band - Eduardo Carmim/Agência O Dia

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A campanha à reeleição do Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) faça a divulgação simultânea dos sigilos bancários, telefônico e fiscal dele e do candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, de forma simultânea.

Além disso, a campanha de Lula pede que o TSE seja o responsável pela divulgação dos documentos para atuar como um "terceiro imparcial".

"Por isso, é preciso a sindicância judicial. Não se pede que o Tribunal defina o que cada candidato divulga, pois isso as partes já acordaram. Pede-se que execute o acordo, como terceiro imparcial, para que a documentação chegue ao eleitor com fidelidade, integridade e ao mesmo tempo para ambos, e com absoluta confiança para o principal arbitro do pleito, Sua Excelência, o eleitor brasileiro", diz a petição da coligação de Lula.

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