Lula e Flávio realizam último debate do segundo turno nesta sexta-feira (23)
Confronto ocorre a dois dias da votação, após semana de troca de acusações, disputa sobre sigilos e empate técnico na pesquisa Quaest
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) voltam a ficar frente a frente nesta sexta-feira (23), no último debate do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Promovido pela TV Globo, o encontro está marcado para as 21h20, nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro, a dois dias da votação que definirá o próximo presidente da República.
O confronto será o segundo entre os candidatos nesta eleição e acontece após uma semana marcada por trocas de acusações, uma disputa envolvendo a abertura dos sigilos dos presidenciáveis e a divulgação de pesquisas que apontam um cenário de empate técnico na corrida pelo Palácio do Planalto.
Primeiro debate foi marcado por ataques
Lula e Flávio se enfrentaram pela primeira vez no segundo turno no último domingo (18), durante debate promovido pela Band, em São Paulo. O encontro foi marcado por acusações mútuas de corrupção, ataques envolvendo familiares dos candidatos e discussões sobre investigações relacionadas ao Banco Master e a fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Um dos principais desdobramentos do debate foi o desafio feito por Lula para que os dois candidatos autorizassem a abertura de seus sigilos bancários, fiscais e telefônicos. A discussão se prolongou durante a semana, com Flávio aceitando a proposta, mas apresentando condições para a divulgação das informações.
Nesta quinta-feira (22), as duas campanhas assinaram, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um acordo para a abertura mútua dos sigilos, incluindo dados de familiares dos presidenciáveis. Apesar da assinatura, representantes dos candidatos ainda divergiam sobre as condições de apresentação dos documentos.
Quaest aponta empate técnico
O último debate também acontece em meio a uma disputa apertada nas pesquisas de intenção de voto. Levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira (21) mostrou Flávio Bolsonaro com 45% das intenções de voto, contra 44% de Lula.
Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, os candidatos estão tecnicamente empatados. Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de outubro, o senador aparecia com 46%, enquanto o presidente registrava os mesmos 44%.
O levantamento também mostrou uma redução na rejeição aos dois candidatos. O percentual de entrevistados que afirmaram não votar em Lula passou de 53% para 47%, enquanto a rejeição a Flávio caiu de 54% para 52%.
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Encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu 2.154 eleitores entre os dias 17 e 20 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95% e foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-08535/2026.
Como será o debate da Globo?
Para o debate desta sexta-feira, as regras foram acertadas previamente pelas campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro, que confirmaram participação no encontro.
O programa terá quatro blocos, além das considerações finais. Na primeira etapa, os candidatos deverão responder a perguntas relacionadas às cinco regiões do Brasil e a um tema de abrangência nacional. Nos blocos seguintes, serão discutidos assuntos escolhidos a partir de opções apresentadas pela emissora, incluindo questões como saúde e educação.
Na última etapa de perguntas, Lula e Flávio poderão escolher livremente os temas que desejam abordar. A emissora também estabeleceu restrições à circulação dos candidatos pelo cenário enquanto o adversário estiver com a palavra.