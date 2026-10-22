Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço disputam o governo do Espírito Santo no segundo turno

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Cerca de 2,9 milhões de eleitores capixabas voltam às urnas neste domingo (25) para escolher o próximo governador do estado

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Os eleitores do Espírito Santo retornam às urnas neste domingo (25) para decidir quem governará o estado. A disputa do segundo turno é entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), que terminaram a primeira etapa da eleição em primeiro e segundo lugares, respectivamente.

No primeiro turno, Pazolini recebeu 49,65% dos votos válidos, o equivalente a 1.048.633 votos. Ferraço obteve 34,06%, com 719.397 votos.

Natural de Vitória, Pazolini tem 44 anos, é delegado de polícia e já exerceu os cargos de deputado estadual e prefeito da capital capixaba, onde foi eleito para dois mandatos. Em 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo estadual.

Ricardo Ferraço, de 63 anos, nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo. Ele assumiu o governo em abril de 2026, após a renúncia de Renato Casagrande, que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado.

Ao longo da carreira política, Ferraço foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador e vice-governador antes de assumir o comando do Executivo estadual.

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