fechar
Política | Notícia

Flávio Bolsonaro lidera rejeição com 46% e Lula tem 45%, diz Datafolha

Levantamento divulgado nesta quinta-feira (22) traz inversão do cenário da pesquisa anterior, com aumento da rejeição a Flávio e queda de Lula

Por Pedro Beija Publicado em 22/10/2026 às 19:47
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam a presidência da República no segundo turno, que acontece neste domingo (25)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam a presidência da República no segundo turno, que acontece neste domingo (25) - Charles Vieira/Divulgação e Ricardo Stuckert/Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a 46%, enquanto a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em 45%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22), a três dias do segundo turno da eleição presidencial. Apesar da diferença numérica, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 15 de outubro, a rejeição a Flávio oscilou de 44% para 46%, enquanto a de Lula passou de 46% para 45%. No primeiro levantamento realizado após o primeiro turno, em 8 de outubro, os índices eram de 43% para o senador e 46% para o presidente.

Veja os números abaixo:

Datafolha - rejeição

  • Flávio Bolsonaro (PL): 46% (+2)
  • Lula (PT): 45% (-1)
  • Não rejeita nenhum dos dois: 6% (-1)
  • Rejeita os dois: 3% (-)

Quando são considerados também os eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois candidatos, a rejeição chega a 48% para ambos. Segundo o levantamento, 3% dos entrevistados rejeitam tanto Lula quanto Flávio, enquanto 6% dizem não rejeitar nenhum deles.

Os números foram divulgados na mesma pesquisa que apontou empate numérico entre os presidenciáveis nas intenções de voto válidas. Lula e Flávio aparecem com 50% cada, a três dias da votação que definirá o próximo presidente da República.

O Datafolha também identificou que 94% dos eleitores entrevistados afirmam estar totalmente decididos sobre o voto. Outros 6% admitem que ainda podem mudar de candidato até domingo (25).

Metodologia

Encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, a pesquisa Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.

Leia também

Datafolha: Lula e Flávio empatam nos válidos com 50%; nos votos totais, Flávio 47% e Lula 46%
Eleições 2026

Datafolha: Lula e Flávio empatam nos válidos com 50%; nos votos totais, Flávio 47% e Lula 46%
Nunes Marques manda Meta entregar relatório sobre 'Exército do Lula' em até 24h
eleições 2026

Nunes Marques manda Meta entregar relatório sobre 'Exército do Lula' em até 24h

Compartilhe

Tags

Imagem de Pedro Beija

Pedro Beija

pbeija@ne10.com.br