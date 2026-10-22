Flávio Bolsonaro lidera rejeição com 46% e Lula tem 45%, diz Datafolha

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Levantamento divulgado nesta quinta-feira (22) traz inversão do cenário da pesquisa anterior, com aumento da rejeição a Flávio e queda de Lula

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A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a 46%, enquanto a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em 45%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22), a três dias do segundo turno da eleição presidencial. Apesar da diferença numérica, os dois candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 15 de outubro, a rejeição a Flávio oscilou de 44% para 46%, enquanto a de Lula passou de 46% para 45%. No primeiro levantamento realizado após o primeiro turno, em 8 de outubro, os índices eram de 43% para o senador e 46% para o presidente.

Veja os números abaixo:

Datafolha - rejeição

Flávio Bolsonaro (PL): 46% (+2)

Lula (PT): 45% (-1)

Não rejeita nenhum dos dois: 6% (-1)

Rejeita os dois: 3% (-)

Quando são considerados também os eleitores que afirmam não votar em nenhum dos dois candidatos, a rejeição chega a 48% para ambos. Segundo o levantamento, 3% dos entrevistados rejeitam tanto Lula quanto Flávio, enquanto 6% dizem não rejeitar nenhum deles.

Os números foram divulgados na mesma pesquisa que apontou empate numérico entre os presidenciáveis nas intenções de voto válidas. Lula e Flávio aparecem com 50% cada, a três dias da votação que definirá o próximo presidente da República.

O Datafolha também identificou que 94% dos eleitores entrevistados afirmam estar totalmente decididos sobre o voto. Outros 6% admitem que ainda podem mudar de candidato até domingo (25).

Metodologia

Encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, a pesquisa Datafolha entrevistou 2.520 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.