Em ato no Recife, Nikolas diz que Nordeste dará maior votação da história à direita

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Deputado puxou coro de "desempregado" contra João Campos e afirmou que Flávio não acabará com benefícios nem mexerá em aposentadorias

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou, nesta quinta-feira (22), que o Nordeste dará à direita sua maior votação da história no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25).

A declaração foi feita durante o "Bloquinho do 22", ato de apoio ao candidato Flávio Bolsonaro (PL) que saiu da Praça de Boa Viagem e foi até o Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife. No local, o parlamentar discursou para os apoiadores em cima de um trio elétrico.

"Domingo agora, diferentemente das outras eleições, quando começar a chegar os votos do Nordeste, o Nordeste vai dar a maior votação pra direita da história do país", declarou o parlamentar, em discurso para os apoiadores reunidos no local.

Ao agradecer a participação dos apoiadores, o deputado afirmou que a manifestação demonstrava a presença do bolsonarismo na região.

"Pernambuco representou. Pernambuco foi pra rua. Pernambuco mostrou que ninguém cala o Nordeste!", disse.

A projeção foi feita em uma região onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu nos nove estados no primeiro turno. O petista recebeu 63,77% dos votos válidos no Nordeste, contra 30,85% de Flávio Bolsonaro. Em Pernambuco, Lula obteve 63,45% dos votos (3,55 milhões), enquanto o candidato do PL alcançou 31,03% (1,73 milhão).

No Recife, onde ocorreu a manifestação, a diferença foi menor. Lula recebeu 55,29% dos votos válidos, ante 38,37% de Flávio.

Durante o discurso, Nikolas também mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação na trama golpista, ao projetar uma eventual vitória do filho na disputa presidencial. O parlamentar afirmou que espera ver os dois juntos na cerimônia de posse, em janeiro de 2027.

"Se Deus quiser, ano que vem, Flávio não subirá aquela rampa sozinho. Ele subirá aquela rampa com Jair Messias Bolsonaro!", declarou, antes de puxar gritos de "Volta Bolsonaro".

Segundo a organização, mais de 100 mil pessoas participaram do evento, que percorreu o trajeto entre a Pracinha de Boa Viagem e o Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.

A mobilização teve impactos no trânsito da região, com congestionamentos e dificuldades de circulação. Para viabilizar a caminhada, os organizadores articularam o fechamento de vias junto à Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU).

Benefícios sociais e segurança pública

Durante a manifestação, Nikolas também procurou afastar preocupações sobre possíveis mudanças em benefícios sociais e aposentadorias em um eventual governo de Flávio Bolsonaro.

"Não, o Flávio não vai acabar com os benefícios. Não, o Flávio não vai mexer na sua aposentadoria. Ele inclusive vai garantir a aposentadoria do Lula, porque nós vamos aposentar o Lula", declarou.

O deputado também afirmou que o candidato do PL pretende endurecer o combate à criminalidade caso seja eleito. Segundo Nikolas, Flávio já prometeu declarar "guerra ao crime organizado" a partir do próximo ano.

Na mesma parte do discurso, defendeu que menores de idade responsáveis por crimes como homicídio, roubo e estupro sejam presos, mas não detalhou quais mudanças legais seriam necessárias para implementar a medida.

Provocações a Lula e Janja

O deputado ainda dirigiu provocações ao presidente Lula e à primeira-dama Janja. Ao mencionar ter sido chamado de "piá de bosta" por ela, afirmou que passou a encontrar cartazes com a expressão "Somos Todos Piá" durante os atos de campanha.

"Janja, arruma a mala, porque você vai virar ex-primeira-dama do Brasil. E Lula, arruma a mala, porque você vai virar ex-presidente do Brasil", disse.

Nikolas também fez referência a um vídeo publicado nas redes sociais que, segundo ele, teve o áudio retirado após uma reivindicação de direitos autorais. O parlamentar acusou um artista que classificou como "esquerdista" de ter provocado a remoção e afirmou que seria "impossível calar as ruas do Nordeste".

Provocação a João Campos



Durante o discurso, Nikolas também provocou o ex-prefeito do Recife João Campos (PSB), derrotado pela governadora Raquel Lyra (PSD) na disputa pelo Governo de Pernambuco no primeiro turno. O deputado puxou gritos de "desempregado" direcionados ao socialista e pediu que o público se despedisse dele.

Nikolas retomou uma declaração feita por João Campos de que "no Nordeste, em Pernambuco, no Recife, bolsonarista não se cria".

"Recife e Pernambuco, dê um tchau pra João Campos", afirmou o parlamentar, em referência à derrota do ex-prefeito, que deixou o comando da Prefeitura do Recife em abril para disputar o governo estadual.

No encerramento, o deputado pediu que os participantes acendessem as lanternas dos celulares e convocou os apoiadores a voltarem às ruas no domingo, dia da votação do segundo turno.

No ato, estiveram presentes nomes da direita nacional e pernambucana, como Lucas Pavanato (PL), Jeffrey Chiquini (Novo), Zé Trovão (PL), Thiago Medina (PL), Gilson Machado Neto (Podemos), Gilson Filho (Podemos), Alberto Feitosa (PL), Clarissa Tércio (PP), Renato Antunes (Novo), Isabel Urquiza (PL), Anderson Ferreira (PL), André Ferreira (PL), Abimael Santos (PL), Técio Teles (Novo) e Carlos Sant’Anna (Novo).