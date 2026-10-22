Eleições 2026: cinco estados e o DF terão segundo turno para governador
Seis unidades da Federação terão segundo turno terão disputas para o governo estadual no próximo domingo (25)
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Os eleitores de cinco estados e do Distrito Federal voltarão às urnas no próximo domingo (25) para escolher seus governadores no segundo turno das Eleições 2026. As disputas ocorrerão no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins, além do Distrito Federal.
Confira os candidatos que disputam o segundo turno em cada unidade da Federação:
- Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);
- Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
- Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT);
- Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);
- Rio Grande do Norte: Allyson (União Brasil) e Cadu de Lula (PT);
- Tocantins: Professora Dorinha (União Brasil) e Vicente Júnior (PSDB).
Nessas seis unidades da Federação, os eleitores também votarão para presidente da República. A disputa pelo Palácio do Planalto será entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Nas demais unidades da Federação, onde a eleição para governador foi definida no primeiro turno, a votação será exclusivamente para presidente da República.