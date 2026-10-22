Datafolha: Lula e Flávio empatam nos válidos com 50%; nos votos totais, Flávio 47% e Lula 46%
Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22) mostra empate numérico nos votos válidos, após Flávio aparecer à frente nas duas rodadas anteriores
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados com 50% das intenções de voto na disputa pelo segundo turno da eleição presidencial, nos votos válidos, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22). O levantamento, realizado a três dias da votação, mostra um empate numérico entre os candidatos na reta final da campanha.
Em relação à pesquisa anterior, divulgada em 15 de outubro, Lula passou de 49% para 50% dos votos válidos, enquanto Flávio oscilou de 51% para 50%. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro aparece com 47% das intenções de voto, mesmo percentual registrado na semana passada. Lula passou de 45% para 46%. Os eleitores que pretendem votar em branco, anular ou não escolher nenhum dos candidatos representam 5%, enquanto 2% permanecem indecisos.
Veja os números abaixo:
Datafolha - Estimulada
- Flávio Bolsonaro (PL): 47% (-)
- Lula (PT): 46% (+1)
- Branco/nulo/nenhum: 5% (-1)
- Indecisos: 2% (-)
Rejeição dos candidatos
A pesquisa também mediu a rejeição aos presidenciáveis. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 46% dos entrevistados, ante 44% na pesquisa anterior. Já Lula registra 45% de rejeição, percentual que era de 46% no levantamento da semana passada.
Segundo o Datafolha, 3% dos entrevistados afirmam rejeitar os dois candidatos, enquanto 6% dizem não rejeitar nenhum deles.
O levantamento mostra ainda que 94% dos eleitores entrevistados afirmam estar totalmente decididos sobre o voto. Outros 6% admitem a possibilidade de mudar de candidato até o segundo turno, marcado para domingo (25).
Metodologia
A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo. O Datafolha entrevistou 2.520 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.