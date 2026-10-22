Datafolha: aprovação de Lula supera desaprovação numericamente pela 1ª vez desde julho
Presidente tem 49% de aprovação e 48% de desaprovação a três dias do segundo turno; índices permanecem empatados dentro da margem de erro
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A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) superou numericamente a desaprovação pela primeira vez desde julho, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22), a três dias do segundo turno da eleição presidencial.
O levantamento mostra que 49% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente, enquanto 48% desaprovam. Os índices permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais.
Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 15 de outubro, a aprovação de Lula oscilou de 48% para 49%, enquanto a desaprovação passou de 50% para 48%. Outros 2% dos entrevistados não souberam responder, ante 3% na semana passada.
A mudança na posição numérica dos indicadores ocorre na reta final da disputa presidencial, em que Lula busca a reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL). Na mesma pesquisa, os dois candidatos aparecem empatados com 50% das intenções de voto válidas para o segundo turno, marcado para domingo (25).
Avaliação do governo Lula
O Datafolha também mediu a avaliação da gestão federal. Para 39% dos entrevistados, o governo Lula é ruim ou péssimo, percentual que era de 41% na pesquisa anterior.
Já a parcela dos eleitores que consideram o governo ótimo ou bom passou de 35% para 36%. Outros 24% classificam a administração como regular, ante 23% na semana passada. Os que não souberam responder representam 1%.
Apesar das oscilações, a avaliação negativa continua numericamente acima da positiva, com diferença de três pontos percentuais. Os dois indicadores estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro do levantamento.
A pesquisa Datafolha foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo. O instituto entrevistou 2.520 eleitores entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09709/2026.