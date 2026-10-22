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Política | Notícia

Allyson Bezerra e Cadu de Lula disputam o governo do Rio Grande do Norte no segundo turno

Mais de 2,6 milhões de eleitores potiguares voltam às urnas neste domingo (25) para escolher o próximo governador do estado

Por JC Publicado em 22/10/2026 às 10:07 | Atualizado em 22/10/2026 às 10:08
Allyson Bezerra e Cadu de Lula
Allyson Bezerra e Cadu de Lula - Arte/ Agência Brail

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Os eleitores do Rio Grande do Norte voltam às urnas neste domingo (25) para decidir quem será o próximo governador do estado. A disputa do segundo turno é entre Allyson Bezerra (União Brasil) e Cadu de Lula (PT), que terminaram o primeiro turno com uma diferença apertada na votação.

Na primeira etapa da eleição, Allyson ficou em primeiro lugar, com 36,94% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula obteve 36,16%. Os dois candidatos avançaram para o segundo turno após uma disputa marcada pelo equilíbrio entre as candidaturas.

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Allyson Bezerra tem 34 anos, é engenheiro civil e servidor público federal. Ex-prefeito de Mossoró, sua cidade natal, foi eleito para o cargo em 2020 e reeleito em 2024. Ele deixou a prefeitura neste ano para concorrer ao governo estadual.

Cadu de Lula, cujo nome é Carlos Eduardo Xavier, tem 48 anos e é auditor fiscal de carreira. Ele atuou como secretário estadual da Fazenda durante o governo de Fátima Bezerra (PT) e disputa pela primeira vez um cargo eletivo.

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