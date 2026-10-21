TSE discutiu proibir propaganda eleitoral em grupos de WhatsApp 48 horas antes da eleição
Minuta previa restrições a canais com mais de 200 mil seguidores por 72 horas; presidente do TSE diz que não haverá mudança antes da eleição
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*Com informações de Estadão Conteúdo
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) discutiu uma proposta para suspender canais de conteúdo político-eleitoral no WhatsApp com mais de 200 mil seguidores durante as 48 horas anteriores e as 24 horas posteriores ao segundo turno presidencial, marcado para domingo (25). A medida foi elaborada pelo vice-presidente da Corte, ministro André Mendonça, mas encontrou resistência entre os magistrados e foi descartada pelo presidente do Tribunal, Kassio Nunes Marques.
A proposta foi debatida em duas reuniões, realizadas na última sexta-feira (16) e na terça-feira (20), e previa estender aos grandes canais de mensagens as restrições que já se aplicam à propaganda eleitoral impulsionada na internet. A minuta, no entanto, não chegou a ser aprovada pelo plenário.
Nesta quarta-feira (21), Nunes Marques afirmou à coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que não pretende submeter o texto à votação antes do segundo turno.
"Não haverá alteração alguma. Não marquei reunião para discutir o assunto nem vou marcar", declarou.
O presidente do TSE também afirmou ser contrário a alterações nas regras eleitorais às vésperas da votação. Segundo ele, o tema não será incluído na pauta da última sessão da Corte antes do pleito, nem haverá reunião extraordinária para deliberar sobre a proposta.
O que previa a proposta
A minuta elaborada por André Mendonça pretendia equiparar canais de transmissão de conteúdo político-eleitoral com mais de 200 mil seguidores às regras já estabelecidas para o impulsionamento pago de propaganda na internet.
Pela legislação eleitoral, a circulação de propaganda impulsionada é proibida desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição, mesmo quando a contratação do serviço ocorre anteriormente ao período de restrição.
O texto em discussão ampliaria essa vedação aos grandes canais políticos, incluindo grupos, comunidades e listas de transmissão em aplicativos de mensagens, desde que enquadrados nos critérios estabelecidos.
A justificativa apresentada na minuta era de que as horas que antecedem e sucedem a votação representam um período de maior risco de disseminação de conteúdos ilícitos, diante da dificuldade de resposta ou intervenção da Justiça Eleitoral em tempo hábil.
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Em nota divulgada nesta quarta-feira, o gabinete de André Mendonça afirmou que a elaboração da proposta não partiu de uma iniciativa individual do ministro, mas de discussões realizadas entre os integrantes do Tribunal.
Segundo o comunicado, houve consenso sobre a necessidade de discutir o assunto, e Mendonça ficou responsável pela redação da minuta, que dependeria de aprovação colegiada.
O gabinete ressaltou ainda que os critérios analisados seriam aplicados indistintamente aos canais político-eleitorais de grande alcance, independentemente do candidato, partido ou orientação política.
Canais de Lula e Flávio seriam atingidos
Caso fosse aprovada, a medida atingiria canais utilizados por apoiadores dos dois candidatos à Presidência da República.
Entre eles está o "Exército do Lula", administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), que reúne mais de 7 milhões de seguidores no WhatsApp. O canal "Tropa do Flávio", voltado à mobilização de apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL), também seria afetado, já que possui mais de 2 milhões de inscritos.
A possibilidade de suspensão provocou reação da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A equipe jurídica do petista questionou a proposta na Justiça Eleitoral, enquanto integrantes da campanha criticaram a possibilidade de alteração das regras a poucos dias da votação.
O canal administrado por Janones já havia sido alvo de uma disputa judicial após a campanha de Flávio Bolsonaro solicitar sua suspensão, sob alegação de divulgação de informações falsas.
Nunes Marques chegou a determinar a retirada do canal do ar, mas a medida foi contestada pelo corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, que não identificou elementos suficientes para justificar a suspensão.
Posteriormente, o presidente do TSE condicionou o funcionamento do canal ao registro formal na Justiça Eleitoral. A exigência foi cumprida pela campanha de Lula, permitindo a retomada das atividades.
Na última sexta-feira (16), o TSE também aprovou, por unanimidade, uma resolução que estabeleceu critérios para identificar canais de mensagens vinculados oficialmente às campanhas eleitorais. A norma prevê a necessidade de registro quando houver apoio financeiro ou técnico das candidaturas, mas não considera o compartilhamento espontâneo de conteúdos suficiente para caracterizar esse vínculo.