fechar
Política | Notícia

TSE discute veto a canais de WhatsApp; Kassio e Mendonça divergem

A proposta é proibir esses canais de mensagens instantâneas nas 48 horas anteriores ao 2º turno, no domingo. A ideia continua sem uma solução

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/10/2026 às 20:43
Ministro Nunes Marques
Ministro Nunes Marques - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O protagonismo dos grandes grupos de WhatsApp na reta final da campanha eleitoral opôs Kassio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) e que ocupam, respectivamente, a presidência e a vice-presidência da Corte eleitoral. A proposta é proibir esses canais de mensagens instantâneas nas 48 horas anteriores ao segundo turno, no domingo. A ideia não prosperou, mas também não foi arquivada.

Ao Estadão, Nunes Marques disse ser contra a proposta e ressaltou que uma mudança nesse sentido dependeria de uma decisão colegiada. "Não existe alteração de resolução por um só ministro. Mas não marquei nenhuma reunião para discutir o assunto. E não vou marcar, pois não sou favorável a alterações de última hora", afirmou.

Dois canais de WhatsApp têm dominado o debate político nos últimos dias.

O canal Exército do Lula, gerido pelo deputado André Janones (Rede-MG), ultrapassa a marca de 7 milhões de seguidores e faz campanha para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos últimos dias, o canal teve o funcionamento proibido por Nunes Marques. A decisão depois foi revertida. Outro canal, para mobilizar apoiadores de Flávio Bolsonaro (PL), é a Tropa do Flávio. Administrado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), soma cerca de 2 milhões de inscritos.

O gabinete de André Mendonça, vice-presidente do TSE, informou que os ministros discutiram a proposta de veto em duas reuniões, realizadas na sexta-feira, 16, e na terça-feira, 20. Em nota, o gabinete informou que, nos encontros, "houve consenso entre todos os ministros sobre a necessidade de tratar do assunto".

Ainda segundo o gabinete, por decisão conjunta, ficou a cargo de Mendonça elaborar o texto, que seria submetido à avaliação e à deliberação de todos. "Por tradição, cabe ao vice-presidente do Tribunal redigir os atos normativos que o colegiado vai apreciar", diz a nota.

"A minuta não é uma iniciativa individual. A necessidade de sua elaboração parte de um entendimento construído em conjunto, o texto ainda está em discussão interna, e qualquer versão final depende de deliberação colegiada do Tribunal", informa o gabinete. Nos bastidores, contudo, não há um entendimento a favor da proposta, conforme apurou o Estadão.

Ainda de acordo com a equipe de Mendonça, "o objetivo discutido é proteger a integridade do pleito nas horas que antecedem e sucedem a votação, quando não há tempo hábil para resposta ou correção de conteúdos ilícitos".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A nota diz que "os critérios em análise são objetivos e impessoais e valem igualmente para todos os canais de natureza político-eleitoral de grande alcance".

Leia também

Quaest: 40% dos que não votaram ou anularam no primeiro turno declaram voto em Lula; Flávio tem 36%
Eleições 2026

Quaest: 40% dos que não votaram ou anularam no primeiro turno declaram voto em Lula; Flávio tem 36%
Rejeição: Lula cai seis pontos e Flávio lidera índice com 52%, segundo Quaest
Eleições 2026

Rejeição: Lula cai seis pontos e Flávio lidera índice com 52%, segundo Quaest

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.