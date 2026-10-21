Tereza Cristina defende virada no Brasil para destravar o Nordeste e convoca eleitores a eleger Flávio Bolsonaro em ato no Recife
Em caravana da FPA no Recife, senadora propõe revisar a reforma tributária, cobra menos burocracia e aposta em minerais críticos e fruticultura
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Com o discurso de que é preciso mudar o Brasil para mudar o Nordeste, a senadora Tereza Cristina, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Senado, fez nesta quarta-feira (21), no Recife, um chamado direto pelo voto em Flávio Bolsonaro. O apelo veio na passagem da Caravana Muda Brasil pela capital pernambucana, a quatro dias do segundo turno.
“A gente precisa mudar o Brasil para a gente mudar o Nordeste. Tá na hora dessa virada. Vamos eleger Flávio Bolsonaro”, convoca a senadora.
Organizado pela FPA no Mar Hotel Conventions, o encontro reuniu lideranças políticas e representantes dos setores produtivos em apoio à candidatura de Flávio à Presidência da República.
Participaram do ato os deputados Clarissa Tércio, Anderson Ferreira, André Ferreira, Renato Antunes, Gilson Machado Filho, Coronel Meira e Alberto Feitosa, os ex-ministros do Turismo Carlos Brito e Gilson Machado Neto e o ex-candidato ao Senado Carlos Sant’Anna, além de representantes do Sindaçúcar e dos setores de turismo e agências de viagem.
Agenda econômica
No campo econômico, Tereza Cristina defende a redução da burocracia e a melhoria do ambiente de negócios como caminho para estimular investimentos e a produção. Ela propõe ainda rever a reforma tributária depois das eleições e avisa que o texto não deve entrar em vigor como está.
A senadora cobra mais qualidade no gasto público e regras que favoreçam quem empreende. Ela aponta as reservas de minerais críticos e a fruticultura nordestina como apostas de expansão para a produção regional.
“O Nordeste tá pronto para crescer, só precisa ser priorizado”, diz.
Contas públicas
Presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupion alerta para os efeitos do desequilíbrio das contas públicas sobre a economia, com reflexos nos juros, no crédito e na capacidade de produção.
“Os juros estão altos, a inflação crescente, o dinheiro tá caro, o crédito não existe, produzir fica praticamente impossível”, afirma o parlamentar.
Lupion destaca ainda a importância do agronegócio para a geração de empregos e para a balança comercial brasileira, e aponta as dificuldades de acesso ao crédito e ao seguro rural. O segundo turno acontece no domingo (25).