Tereza Cristina chama de bravata eleitoreira o desafio de Lula a Flávio Bolsonaro para abrir sigilo bancário e do celular
Em ato da Caravana Muda Brasil no Recife, senadora diz que desafio do presidente é desespero de última hora e que as PECs também são eleitoreiras
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A senadora Tereza Cristina, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) no Senado, chama de bravata eleitoreira o desafio de Lula a Flávio Bolsonaro para que o candidato abra o sigilo bancário e do celular. A crítica foi feita nesta quarta-feira (21), no Recife, durante a Caravana Muda Brasil, que reúne aliados de Flávio na reta final da campanha.
Promovida pela FPA, presidida pelo deputado Pedro Lupion, a caravana passa por cinco capitais entre os dias 20 e 22 de outubro. Além do Recife, a programação inclui Belo Horizonte, São Luís, Porto Alegre e São Paulo. O convite é dirigido a produtores rurais, empresários, industriais, comerciantes e a toda a sociedade civil.
Sigilo bancário
A senadora avalia que a provocação do presidente Lula faz parte de uma estratégia de comunicação de última hora, que enxerga uma guerra de informação e de narrativas numa eleição muito acirrada.
"Eu acho que é um desafio eleitoreiro, marqueteiro, como tudo que ele (Lula) tem feito. É desespero de última hora. Olha só as fake news que estão colocando, que as pessoas não vão ter Bolsa Família. Isso é uma mentira deslavada. Então, é uma guerra de informação, de narrativas, porque é uma eleição muito acirrada. É o se colar colou, joga tudo aí, engana o povo. O sigilo é aberto pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, então isso é uma bravata do presidente Lula. É igual a ele pedir que eu entregue o celular, se ele não tem celular. E outra coisa, dinheiro de propina não está na conta, dinheiro de propina vem por fora. Por isso, é uma bravata eleitoreira novamente”, critica Tereza Cristina.
Em entrevista à imprensa após o evento, a senadora rebateu as informações de que os beneficiários perderiam o Bolsa Família, que classifica como mentira deslavada.
Escala 6x1
Tereza Cristina também considera eleitoreiras as PECs defendidas pelo governo Lula, por causa do momento em que foram votadas. Ela votou a favor do fim da escala 6x1, mas critica a forma como a proposta foi conduzida.
"Elas foram eleitoreiras, pelo momento em que foram votadas. A escala 6×1 acabei votando a favor porque não sou contra. O que está errado é a forma e o açodamento para votar, porque nós temos um Brasil enorme, um continente, nós temos os mais diversos segmentos produtivos que trabalham com escalas diferentes. Como é que a gente coloca isso na Constituição?", diz.
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"Ninguém é contra dar o descanso merecido para o trabalhador, agora tem segmentos e segmentos. A lei tem que ser boa para todos ou a melhor para a grande maioria da população. Aliás, quero dizer que o relator da lei, o senador Omar Aziz, que está concorrendo ao governo do Amazonas, acabou de ler o relatório dele, quando veio a aprovação e ele falou: ‘Mas agora nós temos que correr nos próximos 60 dias para poder fazer os ajustes de regulamentação para os setores que ficarão prejudicados’. Então, para que votar a lei, se a gente sabe que ela não atendeu a tudo?”, complementa a senadora.
A Caravana Muda Brasil segue nesta quinta-feira (22) para São Paulo, às 10h, onde encerra a programação.