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Política | Notícia

Samuel Salazar é eleito novo presidente da Câmara do Recife para biênio 2027-2028

Professora Ana Lúcia, Hélio Guabiraba e Fred Ferreira serão vice-presidentes; Marco Aurélio, Gilberto Alves e Carlos Muniz assumem secretarias.

Por Mariana de Sousa Publicado em 21/10/2026 às 17:17
Samuel Salazar, presidente eleito da Câmara d Recife para o biênio 2027-2028
Samuel Salazar, presidente eleito da Câmara d Recife para o biênio 2027-2028 - Foto: Divulgação

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O vereador Samuel Salazar foi eleito presidente da Câmara Municipal do Recife para o biênio 2027-2028, durante votação da Comissão Executiva da Casa. O parlamentar recebeu 35 votos e venceu a disputa para comandar o Legislativo municipal a partir do próximo ano.

A composição da nova Mesa Diretora foi definida em votação para os cargos de presidente, vice-presidentes, secretários e suplentes. A maioria dos postos foi preenchida com ampla votação, e três secretarias tiveram resultados unânimes.

Para a primeira vice-presidência, foi eleita a vereadora Professora Ana Lúcia, com 35 votos. Hélio Guabiraba ficou com a segunda vice-presidência, com 34 votos, enquanto Fred Ferreira foi eleito terceiro vice-presidente, com 32 votos. Na disputa por essa última vaga, Kari Santos recebeu quatro votos.

A primeira-secretaria ficará sob responsabilidade de Marco Aurélio, eleito por unanimidade. Gilberto Alves também foi escolhido por unanimidade para a segunda-secretaria, assim como Carlos Muniz para a terceira-secretaria.

Para as suplências, Natália de Menudo foi eleita primeira suplente, com 35 votos, e Chico Kiko ficou com a segunda suplência, com 34 votos.

A nova Comissão Executiva será responsável pela condução administrativa e legislativa da Câmara do Recife durante o biênio 2027-2028.

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Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br

Jornalista formada desde 2023, repórter na editoria de política do Jornal do Commercio.