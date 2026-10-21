Samuel Salazar é eleito novo presidente da Câmara do Recife para biênio 2027-2028

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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O vereador Samuel Salazar foi eleito presidente da Câmara Municipal do Recife para o biênio 2027-2028, durante votação da Comissão Executiva da Casa. O parlamentar recebeu 35 votos e venceu a disputa para comandar o Legislativo municipal a partir do próximo ano.

A composição da nova Mesa Diretora foi definida em votação para os cargos de presidente, vice-presidentes, secretários e suplentes. A maioria dos postos foi preenchida com ampla votação, e três secretarias tiveram resultados unânimes.

Para a primeira vice-presidência, foi eleita a vereadora Professora Ana Lúcia, com 35 votos. Hélio Guabiraba ficou com a segunda vice-presidência, com 34 votos, enquanto Fred Ferreira foi eleito terceiro vice-presidente, com 32 votos. Na disputa por essa última vaga, Kari Santos recebeu quatro votos.

A primeira-secretaria ficará sob responsabilidade de Marco Aurélio, eleito por unanimidade. Gilberto Alves também foi escolhido por unanimidade para a segunda-secretaria, assim como Carlos Muniz para a terceira-secretaria.

Para as suplências, Natália de Menudo foi eleita primeira suplente, com 35 votos, e Chico Kiko ficou com a segunda suplência, com 34 votos.

A nova Comissão Executiva será responsável pela condução administrativa e legislativa da Câmara do Recife durante o biênio 2027-2028.