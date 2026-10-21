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Política | Notícia

Rejeição: Lula cai seis pontos e Flávio lidera índice com 52%, segundo Quaest

De acordo com a pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21), petista saiu 53% para 47% em uma semana, enquanto candidato do PL saiu de 54% para 52%

Por Pedro Beija Publicado em 21/10/2026 às 12:18
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Ricardo Stuckert/PR e Valter Campanato/Agência Brasil

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A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, caiu seis pontos percentuais em uma semana, de 53% para 47%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). O senador Flávio Bolsonaro (PL) continua com o maior índice de rejeição entre os dois candidatos ao segundo turno presidencial, com 52% dos entrevistados afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Na pesquisa anterior, divulgada em 14 de outubro, Flávio registrava rejeição de 54%, um ponto acima dos 53% de Lula. Com o novo levantamento, a diferença numérica entre os dois candidatos aumentou para cinco pontos percentuais, já que o índice do senador oscilou dois pontos para baixo, enquanto o do presidente recuou seis.

Os resultados mostram ainda que Lula passou a registrar rejeição inferior à metade dos entrevistados, enquanto Flávio permanece acima dos 50%. Na semana passada, ambos superavam esse patamar.

A rejeição é um dos indicadores utilizados pelas pesquisas eleitorais para medir a resistência dos entrevistados aos candidatos. Diferentemente da intenção de voto, o índice identifica a parcela do eleitorado que declara não votar em determinado nome, independentemente de sua preferência na disputa.

Apesar da diferença entre os índices de rejeição, Lula e Flávio Bolsonaro continuam tecnicamente empatados nas intenções de voto para o segundo turno, marcado para o próximo domingo (25).

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio aparece com 45%, enquanto Lula registra 44%. Em relação à semana passada, o senador oscilou um ponto para baixo, e o presidente permaneceu com o mesmo percentual.

Outros 9% afirmam que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas, enquanto 2% se declaram indecisos.

A Quaest também investigou o grau de definição do voto dos entrevistados. Segundo o levantamento, 90% afirmam que sua escolha para o segundo turno é definitiva, enquanto 10% admitem que ainda podem mudar de candidato.

Entre os eleitores de Lula, 90% consideram a decisão definitiva e 9% dizem que podem mudar. No eleitorado de Flávio Bolsonaro, os percentuais são de 93% e 7%, respectivamente.

Encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Globo, o levantamento Quaest ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro.

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A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08535/2026.

O levantamento é o primeiro divulgado pela Quaest após o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro realizado pela Band no último domingo (18).

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