Quaest: mobilização de Janones nas redes muda campanha de Lula no segundo turno

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A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21), aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto e o presidente Lula com 44%

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A atuação do deputado federal reeleito André Janones (Rede-MG) nas redes sociais, por meio do canal de WhatsApp “Exército do Lula”, tem contribuído para impulsionar a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A avaliação é de Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quaest, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Ao analisar a pesquisa divulgada nesta quarta-feira (21), que aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de voto e Lula com 44%, Russo destacou o papel das mobilizações digitais e presenciais na retomada do fôlego da campanha petista.

O levantamento também registrou crescimento no número de eleitores indecisos e indicou um cenário de empate técnico.

“O que o Janones está fazendo não tem precedente no Brasil, especialmente vindo da esquerda. Então, a gente tem que reconhecer esse trabalho, porque ele está sim mudando a campanha em algumas frentes. Vamos lembrar que a primeira pesquisa logo após o primeiro turno mostrou o Flávio Bolsonaro bastante à frente. E o que a gente viu nas últimas duas semanas, uma mobilização da esquerda muito forte, muito grande, uma animação, que está sendo muito bem feita nas redes sociais, mas também nas manifestações de rua, na mobilização, em conversas”.

Pesquisas apontam recuperação do presidente

Na avaliação do diretor da Quaest, os levantamentos realizados desde o início do segundo turno mostram uma trajetória favorável a Lula. Apesar de o presidente ainda estar numericamente atrás de Flávio Bolsonaro, a evolução dos resultados indica uma redução da distância entre os dois candidatos.

“A tendência, a série de pesquisas ao longo do segundo turno foi quase todas no sentido de melhorar os números para o Lula. Ele ainda está numericamente atrás, mas a tendência foi essa. É muito importante essa mobilização que está acontecendo em favor do presidente Lula, é que hoje a gente está no cenário de empate técnico”.

Durante a entrevista, a colunista Janaína Figueiredo perguntou a Russo sobre publicações de Janones nas redes sociais nas quais o deputado demonstra confiança em uma virada eleitoral de Lula.

Russo ponderou que declarações desse tipo fazem parte da estratégia das campanhas para manter os apoiadores mobilizados. Ele também ressaltou que os indicadores do presidente apresentaram melhora, com avanço na aprovação do governo e redução de seis pontos percentuais na rejeição a Lula.

“Isso é justamente para animar o seu eleitor a continuar fazendo campanha. Enfim, isso é natural que as campanhas façam isso”.

Engajamento digital também cresceu

Além das manifestações e da mobilização de apoiadores, Russo apontou avanços nos indicadores de presença digital de Lula. Segundo ele, tanto as métricas de popularidade nas redes sociais quanto o volume de pesquisas pelo nome do presidente no Google registraram crescimento.

O diretor da Quaest avaliou que esses resultados ajudam a explicar o discurso otimista adotado por Janones, embora ainda não seja possível considerar a disputa definida.

“Os números de redes sociais foram muito fortes. A gente tem o índice de popularidade digital, mas também buscas no Google, todos melhoraram muito para o presidente Lula. A esquerda está conseguindo competir, engajamento e passando em muitos aspectos”.

Outro ponto destacado pelo diretor foi o aumento de eleitores indecisos na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista de candidatos. O movimento foi mais expressivo entre eleitores independentes e parte do eleitorado feminino.

Russo relacionou essa mudança, em parte, ao tom do debate presidencial promovido pela Band e à intensificação dos ataques entre os candidatos na reta final da disputa.

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