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Política | Notícia

Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% e Lula, 44%, a quatro dias do segundo turno

Esta é a primeira pesquisa divulgada pela Quaest após o debate entre os candidatos Flávio Bolsonaro e Lula na Band, no último domingo (18)

Por JC Publicado em 21/10/2026 às 10:23 | Atualizado em 21/10/2026 às 11:03
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) candidatos à presidência
O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) candidatos à presidência - reprodução Blog Dellas

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A quatro dias do segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL) tem 45% das intenções de voto, contra 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21).

A diferença de um ponto percentual mantém os dois candidatos em empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em comparação com a pesquisa divulgada em 14 de outubro, Flávio oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto Lula manteve o mesmo índice.

Na ocasião, o senador tinha 46% das intenções de voto, contra 44% do atual presidente. Os dois também estavam tecnicamente empatados, no limite da margem de erro.

O percentual de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo permaneceu em 9%. Já o de indecisos passou de 1% para 2%.

Metodologia da pesquisa Quaest

Contratado pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento é o primeiro divulgado pela Quaest após o debate entre os candidatos, exibido pela TV Band no último domingo (18).

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

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