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Política | Notícia

Quaest: aprovação do governo Lula oscila para cima e chega a 46%; desaprovação fica em 47%

Aprovação do presidente oscilou um ponto para cima em uma semana, enquanto desaprovação recuou de 48% para 47%, segundo levantamento

Por Pedro Beija Publicado em 21/10/2026 às 12:04
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) trouxe n&uacute;meros de avalia&ccedil;&atilde;o do governo Lula
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) trouxe números de avaliação do governo Lula - Ricardo Stuckert/divulgação

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A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a 46%, enquanto a desaprovação ficou em 47%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). Os dois indicadores estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em comparação com a rodada anterior, divulgada em 14 de outubro, a aprovação oscilou um ponto percentual para cima, passando de 45% para 46%. Já a desaprovação registrou movimento inverso, de 48% para 47%.

O percentual de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder permaneceu em 7%.

O levantamento foi realizado durante a reta final do segundo turno presidencial, marcado para o próximo domingo (25), quando Lula disputará a reeleição contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Na mesma pesquisa, o presidente aparece com 44% das intenções de voto, contra 45% do adversário. A diferença de um ponto percentual configura empate técnico.

A Quaest entrevistou 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Globo e tem margem de erro de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08535/2026.

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