Quaest: 40% dos que não votaram ou anularam no primeiro turno declaram voto em Lula; Flávio tem 36%
Entre entrevistados que se abstiveram ou votaram branco ou nulo em 4 de outubro, 21% afirmam que repetirão o comportamento no segundo turno
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Entre os eleitores que afirmam não ter comparecido às urnas ou ter votado em branco ou nulo no primeiro turno da eleição presidencial, 40% declaram intenção de votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no próximo domingo (25), enquanto 36% pretendem escolher o senador Flávio Bolsonaro (PL). Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21).
A diferença entre os candidatos nesse segmento é de quatro pontos percentuais, inferior à margem de erro de seis pontos percentuais do recorte, para mais ou para menos.
Na comparação com o levantamento anterior, divulgado em 14 de outubro, a intenção de voto em Lula passou de 43% para 40%, enquanto a de Flávio Bolsonaro foi de 38% para 36%.
Ao mesmo tempo, aumentou a parcela de entrevistados que pretendem repetir o comportamento do primeiro turno. O percentual dos que declaram que não irão votar ou escolherão branco ou nulo subiu de 17% para 21%. Os indecisos passaram de 2% para 3%.
A disputa por esse segmento ganha relevância diante do número de brasileiros que deixaram de participar da primeira etapa da eleição. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), aproximadamente 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas no dia 4 de outubro, o equivalente a 21,08% do eleitorado.
Além disso, foram registrados cerca de 2,3 milhões de votos em branco e 3,6 milhões de votos nulos na disputa presidencial.
Encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo, a pesquisa ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o registro na Justiça Eleitoral é BR-08535/2026.