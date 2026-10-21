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Política | Notícia

Nikolas Ferreira participa de caminhada de apoio a Flávio Bolsonaro no Recife nesta quinta-feira (22)

O evento "Bloquinho 22", terá concentração às 19h22, na Pracinha de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, com percurso até o Parque Dona Lindu

Por Mariana de Sousa Publicado em 21/10/2026 às 19:57 | Atualizado em 21/10/2026 às 21:30
Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira em manifestação na Avenida Paulista
Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira em manifestação na Avenida Paulista - LEANDRO CHEMALLE/ESTADÃO CONTEÚDO

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) participa, nesta quinta-feira (22), de uma caminhada em apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República, no Recife. A mobilização, intitulada “Bloquinho 22”, terá concentração às 19h22, na Pracinha de Boa Viagem, na Zona Sul da capital, com percurso até o Parque Dona Lindu. O trânsito no trecho será bloqueado a partir das 17h pela CTTU.

A atividade foi anunciada pelo deputado federal Mendonça Filho (PL-PE), coordenador da campanha de Flávio em Pernambuco, como parte da estratégia de mobilização de aliados do Partido Liberal no estado durante o segundo turno. Nikolas, reeleito deputado federal por Minas Gerais, se movimenta como uma das principais lideranças da direita nas redes sociais e participa de atos de campanha em diferentes regiões do país.

Mobilizações em outras cidades

A campanha de Flávio Bolsonaro também prevê mobilizações em diferentes regiões de Pernambuco ao longo da semana. Na sexta-feira (23), Alfredo Gaspar (PL), candidato a vice-presidente na chapa do senador, participa de uma carreata em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A programação inclui ainda atos em Triunfo, no Sertão, e Barreiros, na Mata Sul.

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Na véspera da votação, estão previstas carreatas nas zonas Norte e Sul do Recife, além de mobilizações em Igarassu, na Região Metropolitana, Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, e Caruaru, também no Agreste. As atividades incluem adesivaços para ampliar a divulgação da candidatura entre os eleitores pernambucanos.

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Mariana de Sousa

msousa@jc.com.br

Jornalista formada desde 2023, repórter na editoria de política do Jornal do Commercio.