Medo da volta dos Bolsonaro supera temor à reeleição de Lula pela primeira vez desde agosto, diz Quaest
Levantamento aponta 44% de eleitores com maior receio de um novo governo bolsonarista, contra 42% que temem a permanência de Lula
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O medo do retorno da família Bolsonaro ao poder superou numericamente o temor à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela primeira vez desde agosto, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (21). O levantamento mostra que 44% dos entrevistados dizem temer mais a eleição do senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 42% apontam a permanência de Lula na Presidência como maior receio.
Os percentuais estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Na rodada anterior, divulgada em 14 de outubro, os dois indicadores estavam empatados numericamente, com 43% cada um. O novo levantamento mostra, portanto, uma oscilação de um ponto para cima no receio da volta dos Bolsonaro e de um ponto para baixo no temor à reeleição de Lula.
A última vez que o medo de um novo governo bolsonarista havia aparecido numericamente à frente foi em 14 de agosto, quando o indicador registrou 45%, contra 41% de entrevistados que temiam mais a permanência de Lula no Palácio do Planalto.
Diferença entre beneficiários do Bolsa Família
O levantamento também identificou diferenças na percepção dos entrevistados de acordo com o recebimento do Bolsa Família.
Entre os beneficiários do programa social, 63% afirmam ter mais medo do retorno da família Bolsonaro ao poder, cinco pontos percentuais acima do registrado na semana passada, quando o índice era de 58%.
Nesse mesmo grupo, o percentual de entrevistados que temem mais a reeleição de Lula caiu de 29% para 23%.
Entre os não beneficiários, o cenário é inverso. O temor à permanência do presidente no cargo atinge 46%, enquanto 39% afirmam ter mais medo da eleição de Flávio Bolsonaro.
O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornal O Globo. Foram entrevistados 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Nos recortes por grupos, a margem de erro é maior.
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08535/2026.